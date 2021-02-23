Teknoloji Facebook, Avustralya yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
SOSYAL MEDYA

Facebook, Avustralya yasağını kaldırmaya hazırlanıyor

Facebook, Avustralya yasağını kaldırmaya hazırlanıyor

Sosyal medya kuruluşu Facebook’un Avustralya haber sitelerine koyduğu yasağı kaldırmayı planladığı belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Facebook, 17 Şubat'ta Avustralya medya şirketlerine ürettiği haberler için ödeme yapılmasını zorunlu kılan yasa tasarısı nedeniyle, Avustralyalılar'ın platformdaki haber paylaşımını engelledi. Son gelişmelerle birlikte Facebook Avustralya’ya koyduğu yasağı kaldırmaya hazır olduğunu duyurdu.

Avustralya Hazine Bakanı Josh Frydenberg yaptığı açıklamada, "Avustralya haberleri Facebook platformuna geri yüklenecek ve Facebook, Avustralyalı medya kuruluşlarıyla müzakerelere girmeyi ve içerik için ödeme yapmak üzere anlaşmalara varmayı taahhüt etti" dedi.

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