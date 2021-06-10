Teknoloji Facebook yeni bir akıllı saat üzerinde çalışıyor
MOBİL

Facebook yeni bir akıllı saat üzerinde çalışıyor

Geçtiğimiz dönemlerde HTC ile iş birliği yaptıktan sonra akıllı telefon pazarında başarısız olan Facebook, şimdi ise yeni bir akıllı saat geliştiriyor. Çift kameralı ve ayarlanabilir ekranlı bu saatin görüntülü görüşmelerde kullanılabileceği söyleniyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Facebook yeni bir akıllı saat üzerinde çalışıyor
Facebook

Facebook genel hatlarıyla sosyal ve yazılımşirketi olsa da yeni raporlar şirketin önümüzdeki süreçte donanım ürünlerine yönelebileceğini gösteriyor. Facebook görünüşe göre önümüzdeki yaz satışa çıkaracağı akıllı saat için çalışmalarını hızlandırıyor.

Bu modelde iki farklı dahili kamera ve ayarlanabilir bir ekran yer alması bekleniyor. Yani aslında Facebook akıllı saati bir tür fotoğraf aracı olarak kullanmasını da sağlıyor. Özellikle son dönemlerde duyurulan Portal video konferans sistemiyle birlikte bu akıllı saatin de eşzamanlı olarak kullanımı söz konusu.

Kameralara gelince, öndeki kameranın özellikle görüntülü aramalar için kullanılabileceği; arkadakinin ise Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlükte çekim yapabileceği söyleniyor.

Facebook geçmişte HTC ile birlikte bir akıllı telefon işine girip başarısız olmuştu. Şirket o zamandan bu yana VR kulaklıklar ve Portal sistemiyle donanımlarını genişletti.

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