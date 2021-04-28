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Teknoloji Fransadaki teknoloji şirketleri de Appleın Uygulama Takibi Şeffaflığına itiraz etti
İNTERNET

Fransa'daki teknoloji şirketleri de Apple'ın Uygulama Takibi Şeffaflığı'na itiraz etti

Apple'ın Uygulama Takibi Şeffaflığı özelliğine itirazlar gelmeye devam ediyor. Fransa'nın ardından bu kez de Almanya'daki teknoloji ve reklam şirketleri durumdan rahatsızlıklarını belirtip gerekli mercilere başvurularını yaptılar.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Fransadaki teknoloji şirketleri de Appleın Uygulama Takibi Şeffaflığına itiraz etti
Apple

Apple, 27 Nisan'da tüm kullanıcılara sunulan iOS 14.5 güncellemesiyle birlikte Uygulama Takibi Şeffaflığı isimli özelliği hayata geçirdi. Bu sistem, uygulamaların kullanıcılar hakkında topladığı verilerin detaylı bir şekilde görülmesini sağlıyor. Yani kullanıcılar uygulamaların elde ettiği kişisel verileri daha net biçimde yönetebiliyor. Artık verileri toplayacak olan uygulamaların kullanıcılardan izin alması gerekiyor.

Teknoloji şirketleri durumdan rahatsız ve özellikle de reklam hedefleme konusunda bu politikasının yanlış olduğunu belirtiyor. Hatta Fransa'nın ardından Almanya'da da rekabeti düzenleyici kurumlara başvurular yapılmış durumda.

iOS 14.5 ile birlikte hayata geçirilen bu özellik, uygulamaların takip izni istemesine izin verip verilmeyeceğini de seçmeyi sağlıyor.
iOS 14.5 ile birlikte hayata geçirilen bu özellik, uygulamaların takip izni istemesine izin verip verilmeyeceğini de seçmeyi sağlıyor.

Fransa'da nasıl bir süreç işlemişti?

İlk itirazlar geçen ay Fransa'dan gelmişti. Zira ülkede reklam pazarlaması yapan birçok şirket bu düzenlemenin mobil reklamlarda büyük bir kargaşaya neden olabileceğini ifade ediyor. Kullanıcı verilerini toplamayı zorlaştıran yeni özellik, çok uzun bir süre daha konuşulacak gibi görüyor.

Şu anda Almanya'da da benzer bir durum söz konusu. Zira şirketler, uygulama geliştiricilerin reklam gelirlerinde çok büyük bir düşüş olacağını öngörüyor.

Konuyla alakalı açıklama yapan Hausfeld Hukuk Bürosu'ndan Thomas Hoppner şunları söylüyor:

    Reklamlardaki ilgi düzeyi düştüğünde, tüketiciler kendileriyle alakalı ürün ve fiyatları bulmak için daha fazla çaba sarf etmek zorunda kalacak.

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