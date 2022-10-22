Teknoloji Genç beyinler Biyoteknoloji İnovasyon Yarışmasında yarışacak
BİLİM

Genç beyinler Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması’nda yarışacak

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK MAM yürütücülüğünde düzenlenen Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, bilimin rehberliğinde doğayı keşfedecek bilim insanlarıyla öğrencileri buluşturmak için başvurularını açtı. Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımıyla biyoteknolojinin farklı alanlarında inovatif fikirlerin üretileceği yarışmaya son başvuru tarihi 20 Kasım 2022.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Genç beyinler Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması’nda yarışacak
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Bilim ve teknolojinin baş döndürücü hızına paralel olarak gelişen biyoteknoloji alanı, yaşadığımız yüzyılda tüm insanlığın ortak faydası için önemli yenilikler sunarak problemlere uygun çözümler üretiyor. Bilgiye dayalı bir sektör olarak başta yüksek nitelikli uzman insan kaynağı olmak üzere, kapsamlı kaynaklara ihtiyaç duyan biyoteknoloji alanında inovasyon sisteminin geliştirilmesi amacıyla harekete geçen TEKNOFEST, yenilikçi fikirlerin başarıyla uygulanması için önemli fırsatlar sunuyor.

TEKNOFEST Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, Proje Kategorisi ve Fikir Kategorisi olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştiriliyor. Fikir Kategorisi'nde takımlardan biyoteknoloji alanında özgün çalışmalar yapılması ve teori üzerinde sunulması bekleniyor. Proje Kategorisi'nde ise takımlardan biyoteknoloji alanında yaptıkları çalışmaları herhangi bir prototip ürüne dönüştürülmesi bekleniyor.

TEKNOFEST Karadeniz'e dördüncü günde de yoğun ilgi
GÜNDEM
TEKNOFEST Karadeniz'e dördüncü günde de yoğun ilgi

Proje ve Fikir Kategorisi olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışmada Fikir Kategorisinde takımlardan biyoteknoloji alanında özgün çalışmalar yaparak teori üzerinde sunması beklenirken, Proje Kategorisinde ise yaptıkları çalışmaları bir prototip ürüne dönüştürmesi bekleniyor. Lise Seviyesi ile Üniversite ve Üzeri Seviyesi olmak üzere iki seviyede değerlendirilen Fikir Kategorisinde dereceye giren öğrencileri toplamda 200 bin TL değerinde ödül bekliyor. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin başvurabildiği Proje Kategorisinde başarılı olan ve dereceye giren öğrenciler ise toplamda 240 bin TL’lik ödülün sahibi olacak.

Avrupa’nın dört bir yanından gençler TEKNOFEST’e geldi
TEKNOLOJİ
Avrupa’nın dört bir yanından gençler TEKNOFEST’e geldi

Cumhuriyetimizin 100. yılında TEKNOFEST coşkusu üçe katlanıyor

Cumhuriyetimizin 100. yılında İzmir, Ankara ve İstanbul’da düzenlenecek TEKNOFEST coşkusunu üçe katlıyor. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları 2023’te 41 ana yarışma 102 alt kategoride düzenleniyor. Festival coşkusunu Türkiye’nin dört bir yanına taşıyan, ayakları yere basmayan tek festival TEKNOFEST’te yarışmalara katılmak için başvurular www.teknofest.org web sitesi üzerinden yapılacak. 13 milyon TL’nin üzerinde ödül, 30 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteğinin verileceği TEKNOFEST 2023 teknoloji yarışmaları için son başvuru tarihi 20 Kasım 2022.

TEKNOFEST Karadeniz'den ilk görüntüler
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Festival kapsamında 30 Ağustos-4 Eylül'de çeşitli gösteriler, teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek.
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TEKNOFEST KARADENİZ'de Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisi, savunma sanayisinde yerli ve milli üretimi yapılan insansız savaş araçları, helikopter ve jet sergileniyor.
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Festivalde kamu kurum ve kuruluşların yerli üretimini yaptıkları elektrikli araçlar da bulunuyor.
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Etkinlikte Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk, Samsun semalarında gösteri uçuşu yapacak.
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Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları tamamlanan insansız savaş uçağı \"Bayraktar Kızılelma\", TEKNOFEST KARADENİZ'de ilk kez sergileniyor.
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TEKNOFEST'i ziyaret etmek isteyenler, girişte yoğunluk oluşturdu.
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İşte TEKNOFEST alanından ilk görüntüler...
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TEKNOFEST Karadeniz'den ilk görüntüler
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Samsun'da kapılarını ziyaretçilere açtı.Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanında başladı. İşte heyecan dolu anların yaşanacağı alandan ilk görüntüler...


İndirim izdihamı

İndirim izdihamı

​Ev eşyası satan mağazanın açılışına polis müdahalesi.
Hürkuş veAtakta kullanılacak

Hürkuş ve
Atak'ta kullanılacak

​Makineli tüfek ile 20 milimetrelik top tanıtıldı.
Cebrail Gündoğdu yakalandı

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