Google Gmail Live nedir? Gmail, Docs ve Keep’e sesli yapay zeka geliyor

Google, Workspace uygulamalarına sesli yapay zeka özellikleri ekliyor

Google, Google I/O etkinliğinde Workspace ekosistemine yönelik yeni yapay zeka özelliklerini tanıttı. Şirket, Gmail, Google Docs ve Google Keep uygulamalarına entegre edilecek “Live” tabanlı sistemlerle kullanıcıların uygulamalar içinde sesli komutlarla işlem yapabileceğini açıkladı.

Yeni sistem sayesinde kullanıcılar yalnızca komut vermekle kalmayacak; doğal konuşma diliyle soru sorabilecek, içerik oluşturabilecek ve uygulamalar arasında bağlamsal geçiş yapabilecek.

Gmail Live ile e-postalarda sesli arama dönemi

Google’ın öne çıkardığı yeniliklerden biri olan “Gmail Live”, Gemini Live deneyimini doğrudan Gmail’e taşıyor. Sistem, kullanıcıların gelen kutularıyla sesli şekilde etkileşim kurmasına imkan sağlıyor.

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar Gmail arama çubuğunda yer alacak simge üzerinden konuşarak işlem yapabilecek. Örneğin:

Uçuş kapı numarasını öğrenme

Otel rezervasyon detaylarını bulma

Airbnb giriş kodunu sorgulama

Doktor randevu saatini hatırlama

gibi işlemler için e-postalar arasında manuel arama yapılmasına gerek kalmayacak.

Google’a göre sistem yalnızca anahtar kelime taraması yapmıyor; konuşmanın bağlamını anlayabiliyor, takip sorularını işleyebiliyor ve konu değişikliklerine uyum sağlayabiliyor.

Şirketin paylaştığı demolarda sistemin okul etkinlikleri, sınıf gezileri, uçuş bilgileri ve rezervasyon detayları gibi farklı başlıklar arasında geçiş yapabildiği görüldü. Yapay zekanın, isim açıkça belirtilmese bile kullanıcıların kimi kastettiğini anlayabildiği ifade edildi.

Google ayrıca, yapay zekanın verdiği bilgilerin hangi e-postadan alındığının kullanıcıya gösterileceğini belirtti. Böylece yanıtların doğrulanabilmesi amaçlanıyor.

Google Docs için sesli belge oluşturma özelliği geliyor

Google’ın duyurduğu bir diğer yenilik ise “Docs Live” oldu. Yeni özellikle kullanıcılar, belge oluşturma sürecini tamamen sesli komutlarla yönetebilecek.

Sistem, kullanıcının konuşarak anlattığı fikirleri organize ederek belge taslağına dönüştürebiliyor. Bunun yanında Google Docs’un, kullanıcı izni doğrultusunda Gmail ve Google Drive içeriklerine erişerek ilgili bilgileri belgeye otomatik şekilde ekleyebileceği belirtildi.

Google’ın paylaştığı örneklerde sistemin:

Özgeçmiş bilgilerini Google Drive’dan çekebildiği

E-postalardaki etkinlik detaylarını belgeye ekleyebildiği

İnternetten ilgili içerikleri dahil edebildiği

görüldü.

Sundar Pichai, ilerleyen dönemde kullanıcıların belgeleri tamamen sesli şekilde oluşturup düzenleyebileceğini söyledi.

Google Keep için yapay zeka destekli sesli not sistemi

Google, ses tabanlı yapay zeka özelliklerini Google Keep uygulamasına da taşıyor. Yeni sistemle kullanıcılar düşüncelerini serbest biçimde sesli olarak aktarabilecek.

Şirkete göre yapay zeka, bu konuşmaları otomatik şekilde:

Yapılandırılmış notlara

Görev listelerine

Hatırlatıcılara

dönüştürebilecek.

Google, sistemin dağınık düşünceleri analiz ederek anlamlı kategorilere ayırabildiğini belirtti.

Şirket ayrıca daha önce yalnızca Google AI Ultra abonelerine sunulan “AI Inbox” özelliğinin kapsamını genişleteceğini açıkladı. Buna göre AI Inbox deneyimi artık Google AI Pro ve Plus abonelerine de açılacak.

Özellikler ne zaman kullanıma sunulacak?

Google, Gmail Live, Docs Live ve Google Keep’in yeni sesli yapay zeka özelliklerinin ilk etapta mobil cihazlarda yayınlanacağını duyurdu.

Şirkete göre dağıtım süreci yaz aylarında başlayacak. Gmail Live’ın başlangıçta Google AI Ultra abonelerine sunulacağı, bazı özelliklerin ilerleyen dönemde AI Pro kullanıcılarına da açılacağı belirtildi.