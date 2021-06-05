Teknoloji Google Haritalar doğrudan sürücüsüz araç çağırma özelliğiyle güncelleniyor
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Google Haritalar doğrudan sürücüsüz araç çağırma özelliğiyle güncelleniyor

Google Haritalar, Waymo One sürücüsüz araçları doğrudan uygulama üzerinden çağırmayı sağlayan yeni bir özelliği test ediyor. Bu sistemin kullanıcılara büyük kolaylık sağlaması bekleniyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Google Haritalar doğrudan sürücüsüz araç çağırma özelliğiyle güncelleniyor
Google Waymo

Google Haritalar ile ilgili en önemli özelliklerden biri, Google'ın popüler navigasyon uygulamasının cihazlar arasında benzer şekilde çalışıyor olması. Google Haritalar'ın web sürümünü veya Android / iPhone uygulamaları kullanıldığında temelde aynı özelliklerin tamamına yer veriliyor. Bu, cihazlar arasında sorunsuz bir gezinme deneyimi sağlıyor.

Şu anda test aşamasındaki yeni özellik ise bazı bölgelerde Waymo One ile sürücüsüz araç çağırmayı sağlıyor. Mevcut durumda zaten bir süredir Uber, Lyft ve Lime gibi araç paylaşım uygulamaları için destek entegre edilmişti. Yani aslına bakılırsa Waymo'nun GoogleHaritalar'a dahil edilmesi epey mantıklı görünüyor.

Tabii Google Haritalar ile Waymo One yolculuğu rezervasyonu yaparken telefonda Waymo uygulamasının da yüklü olması gerekiyor. Bunun nedeni, yolculuklar için rezervasyon ve ödemenin WaymoOne uygulamasıyla gerçekleşmesi.

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