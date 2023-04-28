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Teknoloji

Google kemer sıkıyor: Abur cubur paraları yapay zekaya harcanacak

Google'un San Francisco ofisinde görev yapmakta olan bir proje yöneticisinin verdiği bir röportajda, ekonomideki maliyetleri düşürme planının bir parçası olarak Google'da çalışanlar için ofisteki cips ve kek gibi atıştırmalıkların kaldırılması dile getirildi. Tasarruf girişimlerinden elde edilen para yapay zeka projelerine aktarılacak.

09:35 . 28/04/2023 Cuma
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Google yakın bir zamanda virüsleri tespit edebilen yapay zeka geliştirmişti.

Google yakın bir zamanda virüsleri tespit edebilen yapay zeka geliştirmişti.

San Francisco ofisinde çalışan ve ismi açıklanmayan bir Google proje yöneticisi The Atlantic ile yaptığı bir röportajda, şirketin "kurutulmuş mangoyu çoktan iptal ettiğini" söyledi. Fakat kurutulmuş meyve, listeden çıkarılacak tek atıştırmalık değil.


Proje yöneticisi, Google'ın M&M'leri, kekleri ve Maui-onion cipslerini de kaldırdığını söyledi. Google, eylemin amacının sürekli değişen ekonominin ortasında maliyetleri düşürmek olduğunu söyledi. Bu yılın başlarında Google, birkaç ay içinde bir dizi işten çıkarmanın gerçekleşeceğini duyurdu.


Alphabet'in Finans Müdürü Ruth Porat'a göre şirket, uzun vadeli karlılık elde etmek için "maliyet yapısını" iyileştirmek için "önemli" bir süreç yürütüyor. Arama motoru devi, yapay zeka ürünlerine yönelik artan talep de dahil olmak üzere diğer faydalı girişimlere daha fazla kaynak yatırmayı planlıyor. Business Insider'a göre Google sözcüsü Ryan Lamont, bu yiyecek ikramiyelerinin kaldırılmasının kuruluşun diğer finansal ihtiyaçlarını iyileştirmek anlamına geleceğini açıkladı. Lamont, "Sürekli olarak söylediğimiz gibi, sektör lideri avantajlar, avantajlar ve ofis olanakları için çıtayı yüksek tuttuk ve bunu gelecekte de sürdüreceğiz" dedi.



#Google
#San Francisco
#cips
#kuru meyve
#tasarruf
#yapay zeka
35 dakika önce
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