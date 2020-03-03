Teknoloji Googleın otonom araba projesi Waymo, 2,25 milyar dolar yatırım aldı
OTOMOBİL

Google'ın otonom araba projesi Waymo, 2,25 milyar dolar yatırım aldı

Waymo, Silver Lake, Canada Pension Plan Investment Board ve Mubadala Investment Company'nin liderliği üstlendiği yeni yatırım turunda 2,25 milyar dolar yatırım aldı

Haber Merkezi Diğer
görsel: waymo
görsel: waymo

Google'ın çatı şirketi Alphabet'in otonom sürüş teknolojileri üzerine çözümler üreten birimi Waymo, Silver Lake, Canada Pension Plan Investment Board ve Mubadala Investment Company'nin liderliği üstlendiği yeni yatırım turunda 2,25 milyar dolar yatırım aldı. Bunun şirketin bugüne kadar aldığı ikinci yatırım olduğunu da hatırlatalım.

Waymo aldığı yatırımı araç teknolojisini Florida gibi yeni lokasyonlara götürmek için kullanacağını açıkladı. Yeni yatırım ayrıca Mountain View, California ve Phoenix gibi bölgelerdeki faaliyetleri artırmak için kullanılacak.

kaynak: waymo

Güvenlik sürücüleri olmadan denemelere başladı

Waymo uzun zamandır Phoenix'i çevreleyen banliyölerde otonom araçlarını kullanarak Waymo One adlı isteğe bağlı sürüş hizmeti başlatmaya odaklanmıştı. Ekim ayında Waymo, Waymo One hizmetindeki bazı araçlardan güvenlik sürücülerini çıkarmaya başladı. Waymo, geçtiğimiz yılın ekim ayında tamamen sürücüsüz araçlarının da yolda olduğunu söylemişti. Ocak ayında Waymo, Teksas'ta ve New Mexico'nun bazı bölgelerindeki otonom uzun mesafe kamyonlarını haritalamaya ve test etmeye başlayacağını açıkladı.

görsel: waymo

Webrazzi'nin haberine göre Waymo, yatırımın haricinde satın alma ile de gündemde. Şirket, Oxford University Bilgisayar Bilimleri bölümünden Latent Logic adlı bir İngiliz şirketi satın aldı. Şirket, Waymo'nun simülasyon çabalarını güçlendirebilecek taklit öğrenme adı verilen bir makine öğrenimi biçimi kullanıyor. Bu satın almayla Waymo, İngiltere'de de lansmanını gerçekleştirmiş oldu. Geçtiğimiz aylarda Waymo, Anki'de çalışan birçok mühendisi kendi bünyesine kattı. Bunların yanı sıra Waymo'nun Renault ve Nissan'la da iş birliği içerisinde olduğunu belirtelim.

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