Teknoloji Güvenlik açıklarını gideren iOS 1481 güncellemesi yayınlandı
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Güvenlik açıklarını gideren iOS 14.8.1 güncellemesi yayınlandı

Apple, iOS 15'e geçemeyen ya da şu aşamada yeni sürümü yüklemek istemeyen kullanıcılar için iOS 14.8.1 sürümünü duyurdu. İsteyen kullanıcılar şu anda Ayarlar / Genel / Yazılım Güncelleme üzerinden kontrol sağlayarak yeni versiyonu yükleyebiliyor.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Güvenlik açıklarını gideren iOS 14.8.1 güncellemesi yayınlandı
iOS 14

Apple, iOS 15'in yeni sürümlerini yayınlamanın yanı sıra iOS14'e ilişkin güncellemelere de devam ediyor. Bu noktada geçen ay hem iPhone hem de iPad'ler için güvenlik paketlerini içeren iOS 14.8 sürümü yayınlanmıştı.

Şimdi ise iOS 14.8.1 de hayata geçirildi. Her ne kadar bu versiyonla gelen özellikler bilinmiyor olsa da aslında çeşitli güvenlik açıklarının kapandığı özellikle belirtiliyor. Yani aslında iOS 15'e geçemeyen ya da şu anda geçmek istemeyen kullanıcıların güncellemeyi yüklemesinde yarar var.

iOS 14.8.1'in sürüm notları belli değil. Ama Apple bu güncellemenin kritik güvenlik açıklarını kapattığını özellikle belirtiyor.
iOS 14.8.1'in sürüm notları belli değil. Ama Apple bu güncellemenin kritik güvenlik açıklarını kapattığını özellikle belirtiyor.

iOS 14.8.1 güncellemesi nasıl yüklenir?

Her yeni sürümde olduğu gibi iPhone'larda Ayarlar / Genel / Yazılım Güncelleme kısmından yeni versiyon hızlıca kontrol edilip yüklenebiliyor.

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