Teknoloji Honor 50 ile birlikte Google Mobil Hizmetler geri dönüyor
MOBİL

Honor 50 ile birlikte Google Mobil Hizmetler geri dönüyor

Geçtiğimiz dönemlerde Huawei tarafından satılan Honor, ABD'nin Çinli şirketlere uyguladığı boykotu aşmayı başardı. Qualcomm ile anlaşmanın sağlanmasının ardından Google Mobil Hizmetler'in de Honor 50 ile geri döneceği doğrulandı.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Honor 50 ile birlikte Google Mobil Hizmetler geri dönüyor
Honor 50

Huawei çatısı altındaki Honor, ABD'nin Çinli şirketlere uyguladığı yaptırımlar nedeniyle bağımsız birmarka haline gelmişti. Yani bu sayede Google altyapısı ve servislerinin kullanılmasıyla alakalı problemler ortadan kalktı. Qualcomm'un Honor için yonga tedarik edeceği de kesinleşti. Artık son aşamada Google Mobil Hizmetler ile anlaşma da sağlandı.

Son olarak Honor Almanya'nın Twitter üzerinden sorulan bir soruya cevap vermesiyle birlikte artık şirketin küresel çapta Google uygulama ya da servislerinin kullanılmasında hiçbir sakınca olmadığı doğrulandı.

Tweet'te Snapdragon 778G yonga setini barındıran Honor 50'de Google hizmetlerinin yer alıp almayacağı soruldu. Gelen cevapla birlikte şirket resmi şekilde süreci doğruladı ve Honor 50 serisiyle birlikte Google Mobil Hizmetler'in yer alacağı netleşmiş oldu.

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