Teknoloji Huawei bu kez de Pakistandaki bir projede davalık oldu
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Huawei bu kez de Pakistan'daki bir projede davalık oldu

ABD'de yıllardır 'ulusal güvenlik' nedeniyle yasaklı olan Çinli üretici Huawei'nin bu kez de yeni bir şirkete arka kapı açtığı iddia ediliyor. Şimdilik kanıt olmasa da önümüzdeki günlerde konuyla alakalı daha kapsamlı bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Huawei bu kez de Pakistandaki bir projede davalık oldu
Huawei

Huawei, geçtiğimiz yıllarda ABD'de 'ulusal güvenliği' tehdit ettiği gerekçesiyle yasaklandı. Bunun arkasında şirketin Çin menşeili olması yatıyor. Ancak görünen o ki yalnızca ABD değil diğer bazı ülkeler de böyle düşünüyor.

Hatta son olarak Pakistan için benzer durum geçerli. Business Efficiency Solutions, Huawei'nin sistemlere sızarak güvenlik için riskli olabilecek boşluklar bıraktığını iddia ediyor.

BES, bu iddialarla birlikte suç duyurusunda da bulunarak Çinli şirketin yeni bir ağ kurmak istediği de ifade ediliyor. Huawei'nin asıl amacı ise 'hükümet verilerine erişim' şeklinde yorumlanıyor.

Huawei cephesinden de konuyla alakalı bir açıklama var elbette. Şirket, bir test ortamı oluşturarak örnek sistemi bu ülkede de aktif etmek istediğini belirtiyor.

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