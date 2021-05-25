Huawei HarmonyOS gelecek hafta duyurulacak

Huawei'nin kurucusu ve CEO'su Ren Zhengfei, ABD'nin yıkıcı yaptırımlarının etkisini azaltmak için şirketi yazılımsal olarak güçlendirmekte kararlı. Reuters tarafından görüntülenen yeni bir not, Huawei'nin yazılıma odaklanması gerektiğine vurgu yapıyor. Ayrıca notlarda Ren, 'ABD'nin kontrolü dışında ve daha fazla bağımsızlık ve özerkliğe sahip olacağız.' diyor.

Huawei, ABD şirketlerinin iş yapmasını yasaklayan yaptırımlar nedeniyle şu anda donanım tarafında pek fazla varlık gösteremiyor. Şirket, yaptırımları hafifletmek amacıyla yongaları ve bileşenleri stoklamış durumda. Ancak rezervler sınırlı ve bazıdurumlarda hızlıca tükenecek gibi görünüyor.

Ren, bu iklim nedeniyle çalışanlara MindSpore, bulut AI platformu ve çeşitli cihazlar için HarmonyOSişletimsistemi de dahil olmak üzere birçok farklı alanda yazılımsal çalışmaların artırılacağını duyurdu. Ayrıca şirketin ABD dışındaki büyük pazarlarda rekabet etmeyi planladığı söyleniyor.

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Şirket ayrıca Harmony OS ile ilgili 2 Haziran'da büyük bir duyuru yapılacağını da bildirdi.

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