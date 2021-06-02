Teknoloji Huawei HarmonyOS resmen tanıtıldı
İNTERNET

Huawei HarmonyOS resmen tanıtıldı

ABD ambargosu sonrası Android ve Google servislerini kullanması yasaklanan Huawei, çözümü kendi işletim sistemini geliştirmekte buldu. Duyurulmasının ardından 2 yıldır geliştirme süreci devam eden HarmonyOS sonunda bugün resmen tanıtıldı.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Huawei HarmonyOS resmen tanıtıldı
HarmonyOS

Huawei, uzun süren bir bekleyişin ardından HarmonyOS tanıtımını gerçekleştirdi. Yani aslına bakılırsa ABD'nin Çinli şirkete uyguladığı ambargo, yeni bir işletim sisteminin ortaya çıkmasını sağladı.

Öncelikle HarmonyOS'un aslında kapsayıcı bir şekilde hem akıllı telefonlar hem de genel olarak giyilebilir ürünler, televizyonlar ve ek araçlara geleceğini belirtmek gerekiyor. Hatta bunlar arasında akıllı ev aletleri de yer alıyor; akıllı buzdolapları bile bu sistemin bir parçası. Ayrıca işletimsistemi şu an tam anlamıyla hazır ve kullanılabilir durumda.

HarmonyOS yalnızca akıllı telefonlarda değil, ilerleyen süreçte giyilebilir ürünlerde, otomobillerde ve hatta akıllı ev ürünlerinde de yer alacak.
HarmonyOS yalnızca akıllı telefonlarda değil, ilerleyen süreçte giyilebilir ürünlerde, otomobillerde ve hatta akıllı ev ürünlerinde de yer alacak.

Huawei'ye göre HarmonyOS'un en can alıcı noktalarından biri tek bir kod yapısına sahip olması. Böylece az önce bahsettiğimiz farklı alanlardaki ürünlerde kullanılması mümkün hale geliyor. Ayrıca HarmonyOS'un diğer şirketler tarafından kullanımında da herhangi bir sıkıntı yok. Yani aslında Huawei'nin tekelinde değil.

Bu işletim sistemi ilk kez ortaya çıktığında da uygulama tarafıyla alakalı çok fazla söylenti vardı. Sistemde kurulu gelenlerin yanı sıra ek uygulamaların nasıl sunulacağı da merak konusuydu. Huawei'nin uygulama mağazası App Gallery elbette HarmonyOS için de geçerli.

Huawei HarmonyOS yakında resmen hayata geçiyor
TEKNOLOJİ
Huawei HarmonyOS yakında resmen hayata geçiyor

Huawei HarmonyOS güncellemesi alacak modeller belli oldu
TEKNOLOJİ
Huawei HarmonyOS güncellemesi alacak modeller belli oldu
Abone Ol Google News
Bir santim ile kurtuldu

Bir santim ile kurtuldu

​Hastası tarafından bıçaklanan doktor felç kalabilirdi.
Sayısı bini geçti

Sayısı bini geçti

Harita sürekli güncelleniyor.​
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mahmur Kampı açıklaması dış basında: Türkiye geniş çaplı operasyona hazırlanıyor

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'faiz' açıklaması

​"Tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracat değeri"

Diyarbakır mutfağı UNESCO yolunda

Diyarbakır mutfağı UNESCO yolunda

​UNESCO "Yaratıcı Şehirler Ağı"na başvuru tamamlandı

​Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'le ilişkilere dair açıklama.

Türkiye'nin girişimleri sonuç verdi.

Üretim yapana ücretsiz arazi

Üretim yapana ücretsiz arazi

​Cumhurbaşkanı Kararı ile süre 2024 yılına uzatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.