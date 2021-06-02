Huawei HarmonyOS resmen tanıtıldı

Huawei, uzun süren bir bekleyişin ardından HarmonyOS tanıtımını gerçekleştirdi. Yani aslına bakılırsa ABD'nin Çinli şirkete uyguladığı ambargo, yeni bir işletim sisteminin ortaya çıkmasını sağladı.

Öncelikle HarmonyOS'un aslında kapsayıcı bir şekilde hem akıllı telefonlar hem de genel olarak giyilebilir ürünler, televizyonlar ve ek araçlara geleceğini belirtmek gerekiyor. Hatta bunlar arasında akıllı ev aletleri de yer alıyor; akıllı buzdolapları bile bu sistemin bir parçası. Ayrıca işletimsistemi şu an tam anlamıyla hazır ve kullanılabilir durumda.

HarmonyOS yalnızca akıllı telefonlarda değil, ilerleyen süreçte giyilebilir ürünlerde, otomobillerde ve hatta akıllı ev ürünlerinde de yer alacak.

Huawei'ye göre HarmonyOS'un en can alıcı noktalarından biri tek bir kod yapısına sahip olması. Böylece az önce bahsettiğimiz farklı alanlardaki ürünlerde kullanılması mümkün hale geliyor. Ayrıca HarmonyOS'un diğer şirketler tarafından kullanımında da herhangi bir sıkıntı yok. Yani aslında Huawei'nin tekelinde değil.

REKLAM

Bu işletim sistemi ilk kez ortaya çıktığında da uygulama tarafıyla alakalı çok fazla söylenti vardı. Sistemde kurulu gelenlerin yanı sıra ek uygulamaların nasıl sunulacağı da merak konusuydu. Huawei'nin uygulama mağazası App Gallery elbette HarmonyOS için de geçerli.

TEKNOLOJİ Huawei HarmonyOS yakında resmen hayata geçiyor