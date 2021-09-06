Huawei servislerde yüzde 50 onarım kampanyası başlattı

Çinli üretici Huawei, yeni yaptığı duyuruyla birlikte akıllı telefonların onarım ücretlerinde yüzde 50 indirim yapılacağını duyurdu. Yani aslında Huawei telefon sahipleri hem garanti uzatma hem de onarım servislerinde bu fırsattan yararlanabiliyor.

Sistem nasıl işliyor?

Garantisi devam eden Huawei kullanıcıları süreyi 6 ay daha uzatabiliyor. Yani aslında tam olarak 2 sene yani 24 ay olan garanti süresi 30 aya çıkartılabiliyor. Bu işlemin hiçbir ücreti yok. Yalnızca telefonlarda kurulu olan gelen My Huawei uygulamasını güncelleyip Huawei Servis Festivali üzerinden işlemi gerçekleştirmek mümkün oluyor.

Huawei, onarım programı kapsamında servis ücretlerinde önemli bir indirim yapıyor.

Onarım ücretlendirilmesindeki fırsatlar ise bileşene göre farklılık gösteriyor. Yani batarya değişimlerinde indirim yüksekken ekran ya da arka kapak değişimlerinde rakam yüzde 50 civarında.

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Tabii bu onlarım paketlerinden yararlanmak için belirli servisleri kullanmak gerekiyor. Huawei Özel Teklifler kampanyası, Huawei Servis Merkezi Canpark, Huawei Deneyim Mağazası İstanbul İstinye Park, Huawei Servis Merkezi İstanbul Şişli, Huawei Servis Merkezi İstanbul Kadıköy, Huawei Servis Merkezi Ankara Kızılay, Huawei Deneyim Mağazası İzmir Mavibahçe, KVK Teknik Servis Kartal, KVK Teknik Servis Ankara, KVK Teknik Servis Adana, KVK Teknik Servis Antalya, KVK Teknik Servis İzmir, KVK Teknik Servis Trabzon lokasyonlarında geçerli.

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