Huawei tamamen kablosuz şarj sistemi için yeni patent aldı

Günümüzde akıllı telefon ya da giyilebilirürünleri şarj eden 'kablosuz şarj sistemleri' aslında tamamen temas sistemi üzerine kurulu. Yani şarj edeceğiniz cihazı belirli bir yüzeye yerleştirip temas ettirmeniz gerekiyor.

Dolayısıyla ürüne herhangi bir kablo bağlamadığınız için de sistem kablosuz şarj olarak isimlendiriliyor. Fakat Xiaomi ve Motorola gibi şirket tamamen kablosuz şarj teknolojisi üzerinde çalışıyor. Böylece mobil cihazları herhangi bir yüzeye yerleştirmeye de gerek kalmıyor. Son olarak Huawei de benzer bir sistem geliştiriyor. Hatta yeni alınan patent, bazı detayları gösteriyor.

Huawei'nin tescillediği yeni teknolojinin ilk etapta akıllı telefonlar üzerinden giyilebilir ürünlerin şarj edilmesini sağlayacak gibi görünüyor.

Enerji doğrudan kablosuz olarak aktarılıyor

Şu anda üzerinde çalışılan yeni kablosuz şarj teknolojisi, enerjinin kablosuz olarak aktarılabileceği bir yapı sunuyor. Böylece ilk etapta akıllı telefondan giyilebilir ürünlerin şarj edilebileceğinden bahsediliyor.

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Tabii bu teknolojinin şimdilik ne zaman hayata geçeceği bilinmiyor. Ama Huawei'nin patenti almış olması, önümüzdeki yıllarda sistemin hayata geçebileceği fikrini az da olsa somutlaştırıyor.

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