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Teknoloji

Facebook ve Instagram çöktü mü?

Meta çatısı altındaki popüler sosyal medya platformları Instagram, Facebook ve Threads için erişim sorunları yaşanıyor.

18:45 - 5/03/2024 Tuesday
Yeni Şafak
Facebook ve Instagram'da erişim sorunları yaşanıyor.
Facebook ve Instagram'da erişim sorunları yaşanıyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Facebook ve Instagram'a erişimde yaşanan sorunlar, kullanıcıları endişelendiriyor. Kullanıcılar, Facebook ve Instagram'ın çöküp çökmediğini ve neden açılmadığını araştırıyorlar.

Uygulamaya giren kullanıcılar, hikayeleri ve mesajları görüntülerken anlık problemlerle karşılaştıklarını belirtiyorlar. Şu an için sorun hakkında resmi bir açıklama yapılmış mı, ne zaman düzelecek bilinmiyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? ŞİFRE YANLIŞ HATASI

Anlık Instagram erişim sorunlarına dair kullanıcıların paylaşımları dikkat çekiyor. Saat 18:10'dan itibaren 5 Mart Salı günü yaşanan erişim sorunları, kullanıcıların Instagram'a girerken ‘şifre yanlış’ hatası alıyor. Bu durum, Instagram'ın çöküp çökmeme sorusunu gündeme getiriyor. Gelişmeleri takip etmek için Instagram'ın resmi sosyal medya hesaplarını veya güvenilir haber kaynaklarını kontrol etmek önemli olacaktır.

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNU NE ZAMAN DÜZELECEK?

5 Mart Salı günü Instagram'da yaşanan sorun ile ilgili Instagram yönetiminden herhangi bir açıklama gelmedi.

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

5 Mart Salı günü, Facebook'ta yaşanan bir erişim sorunu gündeme oturdu. Sosyal medya kullanıcıları Facebook’a girerken sorun yaşıyor. Facebook, aynı Instagram gibi ‘yanlış şifre’ hatası veriyor. Güncel bilgileri öğrenmek için Facebook'un resmi sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.



#Instagram
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#Sosyal medya
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