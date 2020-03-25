Teknoloji iOS 134 yayınlandı İşte iOS 134 ile iPhonelara gelen yenilikler
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iOS 13.4 yayınlandı! İşte iOS 13.4 ile iPhone'lara gelen yenilikler

iOS 13.4 güncellemesini iPhone'lar için yayınladı. iPhone 11, iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6S ve iPhone SE gibi akıllı telefon modellerinin aldığı yeni iOS 13.4 güncellemesinin getirdiği yenilikler neler? Gelin hep beraber bakalım.

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Yenilikler duyuruldu
Yenilikler duyuruldu

iOS 13.4 uzun bir zamandır beta sürecindeydi. Son olarak iOS 13.4 GM (Gold Master) sürümünü alan iOS 13.4, sonunda kararlı sürümüne kavuştu. iOS 13.4 TSİ 20:00'da Apple tarafından yayınlandı.

ios yenilendi

İŞTE İOS 13.4 İLE GELEN YENİLİKLER

Mynet'in haberine göre; İOS 13.4 ile birlikte performans ve hız geliştirmeleri yapılırken, birçok hata da düzeltildi. Bunun dışında iOS'a yeni yetenekler de eklendi. İşte iOS 13.4 ile gelen yenilikler:

Memoji

iOS 13.4 ile gelen yeniliklerden ilki memojiler kısmında. Apple, iOS 13.4 ile kalpli gülen yüz, birbirine dayanmış eller ve eğlenen yüz olmak üzere 9 yeni memoji daha iPhone'lara ekledi.

yenilikler

App Store

iOS 13.4'ün en büyük yeniliklerinden biri de Evrensel satın alma desteği oldu. Bu destek sayesinde katılımcı bir uygulama, bir kez satın alındığında diğer tüm Apple cihazlar arasında kullanılabilir oluyor. Yani uygulama destekliyorsa, o uygulamayı iPad için veya MacBook için tekrar satın almaya gerek kalmıyor.

CarPlay

Apple'ın CarPlay servisi, artık daha yetenekli. Zira yeni CarPlay API sayesinde iPhone'lar ile otomobillerin kapısını açmak mümkün hale geliyor. iPhone'lardaki NFC çipi sayesinde bazı otomobiller, anahtara gerek kalmadan sahibine kapılarını açıyor.

CarPlay'in kontrol paneli de iOS 13.4'te yenilendi. Kontrol paneli üçüncü parti navigasyon uygulamalarını da desteklemeye başladı. Ayrıca, gelen arama bilgileri de iOS 13.4 ile birlikte CarPlay'in kontrol panelinde görünüyor.

Klavye

Arapça için tahmini yazma desteği eklendi.

Arttırılmış Gerçeklik

AR Göz at, USDZ dosyalarında ses çalınmasını destekler.

dosyalar

Mail uygulaması

Elon Musk'ın dahi eski halinden farklı olduğu konusunda eleştirdiği iPhone Mail uygulaması, geri bildirimler de dikkate alınarak yenilendi. Silme, taşıma veya yanıtlama gibi denetimler artık daha kullanışlı hale getirildi.


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