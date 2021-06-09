Teknoloji iOS 15 güncellemesini alacak olan iPhonelar belli oldu
MOBİL

iOS 15 güncellemesini alacak olan iPhone'lar belli oldu

Apple, en yeni iOS sürümü olan iOS 15'i bundan tam 6 sene önce çıkan iPhone 6s için bile hayata geçiriyor. Bu da eski iPhone'ların bile artık en güncel versiyona yükseltilebileceğini gösteriyor. Ayrıca iOS 15 güncellemesini yükleyen kullanıcılar sorunsuz şekilde bir önceki versiyona dönüş yapabiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
iOS 15 güncellemesini alacak olan iPhonelar belli oldu
iOS 15

WWDC 2021'in resmî açılış etkinliği, uzun zamandır beklenen 14 inç veya 16 inç MacBook Pro modellerini ya da en yeni Apple Silicon cihazlarını göstermese de birçok hoş sürpriz getirdi. Her yıl olduğu gibi WWDC aslında bu sene de doğrudan yazılım odaklıydı ve son olarak iOS 15 uyumlu cihazlar listesi de yayınlandı.

Apple'ın eski cihazlara sunduğu güncelleme desteği oldukça geniş. Yani aslında yıllar önce satın alınaniPhone ya da iPad'ler bile en yeni yazılım sürümüne yükseltilebiliyor.

Yeni iOS sürümü, kişiselleştirmeden tutun genel özelliklere kadar eskiye oranla bir dizi fark içeriyor.
Yeni iOS sürümü, kişiselleştirmeden tutun genel özelliklere kadar eskiye oranla bir dizi fark içeriyor.

iOS 15 güncellemesi alacak olan tüm iPhone'lar

En yeni iOS 15 güncellemesi, 7.nesil iPod touch, birinci nesil iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 ve o zamandan beri piyasaya sürülen diğer tüm iPhone'lar için destek sağlıyor. iPhone 6s'in 5 yıldan daha eski bir cihaz olduğu düşünüldüğünde şirketin güncelleme politikası hakkında daha detaylı bilgiye sahip olunabiliyor.

  • iPhone 12
    iPhone 11
    iPhone Xs
    iPhone Xs Max
    iPhone XR
    iPhone X
    iPhone 8
    iPhone 8 Plus
    iPhone 7
    iPhone 7 Plus
    iPhone 6s
    iPhone 6s Plus
    iPhone SE (birinci jenerasyon)
    iPhone SE (ikinci jenerasyon)
    iPod touch (yedinci jenerasyon)

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