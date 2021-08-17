iOS 15 kamerasında Gece Modu tamamen kapatılabilecek

Apple, iPhone 11 ailesiyle birlikte kamera tarafında ilk kez Gece Modu özelliğini sunmaya başladı. Tabii bu sistem pasif olarak tanımlanmadığı ve otomatik olarak devreye girdiği için kullanıcıları zor durumda bırakabiliyor. Ama yeni iOS sürümüyle birlikte Gece Modu değişecek gibi görünüyor.
Ortaya çıkan yeni bilgiler, Gece Modu'nun kalıcı şekilde pasif olarak tanımlanabileceğini gösteriyor. Her ne kadar benzer işlem iOS 14'te de gerçekleştirilebiliyor olsa da tam anlamıyla pasifize etmek mümkün olmuyor.
Bu güncellemeyle güneş parlamalarının engellenmesi bekleniyor.
Buna ek olarak kamera tarafında daha farklı yenilikler de bekleniyor. Özellikle güneş parlamalarının bu sayede engellenmesi söz konusu.