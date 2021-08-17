Teknoloji iOS 15 kamerasında Gece Modu tamamen kapatılabilecek
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iOS 15 kamerasında Gece Modu tamamen kapatılabilecek

Apple, iOS 15 ile birlikte kamera tarafında yeni özellikler sunuyor. iPhone 11 ailesiyle birlikte gelen Gece Modu sistemi bu sürüm sayesinde hızlıca pasif hale getirilebiliyor. Yani isteyen kullanıcılar karanlık ortamlarda dahi Gece Modu'nu kullanmadan çekim yapabilecek.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
iOS 15 kamerasında Gece Modu tamamen kapatılabilecek
iOS 15

Apple, iPhone 11 ailesiyle birlikte kamera tarafında ilk kez Gece Modu özelliğini sunmaya başladı. Tabii bu sistem pasif olarak tanımlanmadığı ve otomatik olarak devreye girdiği için kullanıcıları zor durumda bırakabiliyor. Ama yeni iOS sürümüyle birlikte Gece Modu değişecek gibi görünüyor.

iOS 15 ile sunulan kamera özelliği, kullanıcıların karanlık ortamlarda olsalar dahi Gece Modu'ndan bağımsız olarak fotoğraf çekmesini sağlıyor.
iOS 15 ile sunulan kamera özelliği, kullanıcıların karanlık ortamlarda olsalar dahi Gece Modu'ndan bağımsız olarak fotoğraf çekmesini sağlıyor.

Ortaya çıkan yeni bilgiler, Gece Modu'nun kalıcı şekilde pasif olarak tanımlanabileceğini gösteriyor. Her ne kadar benzer işlem iOS 14'te de gerçekleştirilebiliyor olsa da tam anlamıyla pasifize etmek mümkün olmuyor.

Bu güncellemeyle güneş parlamalarının engellenmesi bekleniyor.

Buna ek olarak kamera tarafında daha farklı yenilikler de bekleniyor. Özellikle güneş parlamalarının bu sayede engellenmesi söz konusu.

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