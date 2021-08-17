iOS 15 kamerasında Gece Modu tamamen kapatılabilecek

Apple, iPhone 11 ailesiyle birlikte kamera tarafında ilk kez Gece Modu özelliğini sunmaya başladı. Tabii bu sistem pasif olarak tanımlanmadığı ve otomatik olarak devreye girdiği için kullanıcıları zor durumda bırakabiliyor. Ama yeni iOS sürümüyle birlikte Gece Modu değişecek gibi görünüyor.

iOS 15 ile sunulan kamera özelliği, kullanıcıların karanlık ortamlarda olsalar dahi Gece Modu'ndan bağımsız olarak fotoğraf çekmesini sağlıyor.

Ortaya çıkan yeni bilgiler, Gece Modu'nun kalıcı şekilde pasif olarak tanımlanabileceğini gösteriyor. Her ne kadar benzer işlem iOS 14'te de gerçekleştirilebiliyor olsa da tam anlamıyla pasifize etmek mümkün olmuyor.

Bu güncellemeyle güneş parlamalarının engellenmesi bekleniyor.

Buna ek olarak kamera tarafında daha farklı yenilikler de bekleniyor. Özellikle güneş parlamalarının bu sayede engellenmesi söz konusu.

REKLAM

TEKNOLOJİ iPhone kamerası güncelleme sonrasında güneş parlamalarını engelleyecek

TEKNOLOJİ iOS 15 ve iPadOS 15'in beta sürümü kullanıcılara açıldı