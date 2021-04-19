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Teknoloji iPhone 13te ekran çentiği eskiye oranla yüzde 30 küçülüyor
MOBİL

iPhone 13'te ekran çentiği eskiye oranla yüzde 30 küçülüyor

Apple, hemen her yeni modelde TrueDepth kamera ve sensörleri gizlediği çentik sistemini minimize etmeye çalışıyor. Son olarak ortaya çıkan fotoğraflar, iPhone 13 ailesinde çentiğin iPhone 12'dekine oranla yüzde 30 seviyesinde küçüleceğini gösteriyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
iPhone 13te ekran çentiği eskiye oranla yüzde 30 küçülüyor
iPhone 13

iPhone 13 ile birlikte ekran çentiğinin önemli oranda küçüleceği çok uzun süredir konuşuluyor. Her ne kadar kullanıcıların büyük bir bölümü çentiğin tamamen kalkmasını istese de bu biraz daha zaman alacak gibi görünüyor.

TrueDepth kamera ekranın daha üst seviyesine alarak çentikte bu tip bir düzenlemeye gidilmiş.
TrueDepth kamera ekranın daha üst seviyesine alarak çentikte bu tip bir düzenlemeye gidilmiş.

Akıllı telefon üreticileri, ekranlardaki ölü alanları ortadan kaldırabilmek adına çalışmalarına devam ediyor. Eskiye oranla artık neredeyse görünmeyecek şekilde geliştirilen ekran çıtaları, 'sonsuz ekran' kavramını ortaya çıkarmış durumda. Bununla birlikte ön kamera, yüz okuyucu ve sensörler ise öndeki minik çentiklere dahil ediliyor. Ama üreticiler artık bu çentikleri daha da ufaltmak ya da tamamen ortadan kaldırmaya odaklanıyor.

Apple, iPhone 13 ailesiyle birlikte ekran çentiğini yüzde 30 seviyesinde küçültüyor.
Apple, iPhone 13 ailesiyle birlikte ekran çentiğini yüzde 30 seviyesinde küçültüyor.

iPhone 12 ailesine göre yüzde 30'luk bir fark var

Ortaya çıkan yeni fotoğraflar, iPhone 13 ailesinde ekran çentiğinin iPhone 12'ye oranla çok daha büyük oranda küçültüleceğini gösteriyor. Peki ama bu nasıl sağlanmış? Görseller, Apple'ın iPhone 13 ile birlikte TrueDepth kamera sistemini yukarı taşıdığını gösteriyor. Bu sayede iPhone 12 ailesiyle kıyaslandığında arada yüzde30'luk bir fark ortaya çıkıyor.

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