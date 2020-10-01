iPhone telefonlara güncelleme ile yeni emojiler geldi

iPhone telefonlarına gelen IOS güncellemesi ile birlikte birçok yeni özelliğin yanı sıra birçok yeni emoji de geldi.
Bu emojileri kullanabilmek için IOS 14.2 sürümü yüklemeniz yeterli.
Bu, iOS 14.2 güncellemesini indirir indirmez en yakınlarınıza küçük bir kunduz görüntüsü, onaylayan el işareti ve diğer birçok emojiyle hislerinizi anlatabileceğiniz anlamına geliyor.
Yüze yakın emoji geliyor
Yaklaşık 100 emoji Apple'ın listesine eklenirken bunlar ilk olarak Ekim ayında kullanıma açılacak. Bu yeni emojilerin yanı sıra bir başka değişiklik ise var olan emojilerdeki renk tonlarının artırılması oldu.
Apple saatlerde de kullanılabilecek
Emojierin kullanılacağı başka bir alan ise Apple Watch olacak. iPhone ve iPad'in yanı sıra WatchOs sisteminde kullanılabilecek.