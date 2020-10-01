Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji iPhone telefonlara güncelleme ile yeni emojiler geldi
İNTERNET MOBİL

iPhone telefonlara güncelleme ile yeni emojiler geldi

Çok sık emoji kullanan insanların uzun süredir beklediği birçok emoji görüceye çıktı. Eğer ki sizde yazıdan daha sık emoji kullanmayı seviyorsanız yeni gelen emojileri bir an önce kullanmaya başlamalısınız.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Birçok yeni emoji geldi.
Birçok yeni emoji geldi.

iPhone telefonlarına gelen IOS güncellemesi ile birlikte birçok yeni özelliğin yanı sıra birçok yeni emoji de geldi.

Bu emojileri kullanabilmek için IOS 14.2 sürümü yüklemeniz yeterli.

Bu, iOS 14.2 güncellemesini indirir indirmez en yakınlarınıza küçük bir kunduz görüntüsü, onaylayan el işareti ve diğer birçok emojiyle hislerinizi anlatabileceğiniz anlamına geliyor.

Yeni emojilerden biri de bu oldu.

Apple'ın iOS 14 güncellemesi hangi cihazlarda kullanılabilecek?
TEKNOLOJİ
Apple'ın iOS 14 güncellemesi hangi cihazlarda kullanılabilecek?

Yüze yakın emoji geliyor

Yaklaşık 100 emoji Apple'ın listesine eklenirken bunlar ilk olarak Ekim ayında kullanıma açılacak. Bu yeni emojilerin yanı sıra bir başka değişiklik ise var olan emojilerdeki renk tonlarının artırılması oldu.

Gelen emojilerden biri

Apple saatlerde de kullanılabilecek

Emojierin kullanılacağı başka bir alan ise Apple Watch olacak. iPhone ve iPad'in yanı sıra WatchOs sisteminde kullanılabilecek.

Apple, IOS 14 için Beta 7 güncellemesi yayınladı: Gelen yenilikler de belli oldu
TEKNOLOJİ
Apple, IOS 14 için Beta 7 güncellemesi yayınladı: Gelen yenilikler de belli oldu


Abone Ol Google News
Azerbaycan paylaştı

Azerbaycan paylaştı

İşte ele geçirilen Ermeni güçlerine ait askeri araç ve teçhizatlar.
Far hırsızlığı kamerada

Far hırsızlığı kamerada

​Lüks araçlardan çaldıkları 40 bin TL'lik farla yakalandılar.
Rus güvenlik uzmanı: Türkiyenin Kafkaslara müdahil olması Rusyanın kabusu olur

Başörtüsü nedeniyle staja alınmadı

Başörtüsü nedeniyle staja alınmadı

'Başörtünü çıkarmayı kabul edersen çalışabilirsin' dediler.

Doğu Akdeniz'de yeni Navtex

Doğu Akdeniz'de yeni Navtex

​NATO üyesi ülkeler tatbikat yapacak.

Ön talep başladı

Ön talep başladı

​Ormanköy'de mağaza ve dükkanlar açık hava konseptiyle yer alacak.

​SİHA'lar havadan onlar karadan vuruyor.

Tren istasyonunu bombaladı

Tren istasyonunu bombaladı

Cephede ağır kayıplar veren Ermenistan sivillere saldırıyor.
HDP'li yöneticiler de gözaltında

HDP'li yöneticiler de gözaltında

PKK/KCK'ya yönelik Kars merkezli operasyon.

'Türkiye'nin oyun değiştirici SİHA'ları ezber bozdu.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.