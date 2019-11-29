İTÜ BigBang'de Kobaküs Arz Portföy'den 2.15 milyon yatırım aldı

Tek bir platform üzerinden Türkiye’deki tüm bankalarla entegre olup güncel finans takibi, anlık raporlama, anlık banka hesap hareketleri ve cari hesap takibi gibi özellikler sunan Kobaküs kurumsal müşterilere hizmet vermektedir. SAP, LOGO, Oracle gibi ERP sistemlerine tam entegrasyon özelliği mevcut olan Kobaküs, entegrasyonlarla birlikte kullanıcılarına yüksek oranda zaman ve maddi tasarruf sağlamayı vaat ediyor.

Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, girişimcilere desteklerini yineledi.

Örneğin, birden çok bankayla çalışan bir şirket Kobaküs üzerinden tüm hesaplarını tek ekranda görüyor ve bu verileri ERP sistemine aktararak otomatik muhasebe yapıyor.

Kobaküs’ün altyapısı yeni Fintek'lerin gelişmesine imkan sağlıyor

Kobaküs şu an bankalardan aldığı hesap hareketleri servislerini ( AISPs ) kendi uygulamalarını geliştirebilmeleri için bankalara, geliştiricilere, finteklere ve ERP sistemlerine bu alt yapıyı sağlamaktadır. Bu alt yapıyı kullanan 3. Parti yazılımlar tek tek bankalardan verileri almak yerine Kobaküs’ten tek API alarak bütün bankalara bağlanabiliyorlar. Böylece fintek uygulaması geliştirmek isteyen geliştiriciler, bankalar ile herhangi bir anlaşma yapmadan saniyeler içerisinde tüm bankalara entegre oluyor, kendi uygulamalarında hesap hareketlerini gösterebiliyor.

PSD2 regülasyonunu ve Merkez Bankası süreçlerini yakından takip eden Kobaküs son duyumlarımıza göre alt yapısını açarak, Visa ve Asseco ile beraber açık bankacılık uygulamaları geliştirmeye başladı.

Kobaküs Arz Portföy’den 2.150.000 TL yatırım aldı

Açık bankacılık alanında ülkemizde ve yurtdışında göstermiş olduğu başarıları sayesinde Arz Portföy’ün dikkatini çeken Kobaküs 2.150.000 TL yatırım aldı.

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Kobaküs Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi - Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından 2.150.000 TL yatırım aldığını açıkladı. Bu yatırım tutarını yurtdışı faaliyetlerine giriş amaçlı kullanacaklarını belirttiler.

Kobaküs yeni yatırım ile beraber 2020 yılı içerisinde 20 bin kurumsal müşteriye ulaşmayı hedefliyor. Kobaküs’ün aynı sektörde yer alan global oyuncularla iş birliği yaptığı biliniyor. Bu gelişmeler neticesinde Kobaküs, Almanya merkezli, Tüm Avrupa ülkelerine hizmet verecek olan ‘’Kobaküs Europe’’ projesi için hazırlanıyor. Yakın bir süreçte yurtdışı operasyonlarıyla ilgili 2. bir yatırım alacaklarını bildirdiler.