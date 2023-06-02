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Teknoloji

Jandarma harekete geçti: 343 internet adresine erişim engellendi

Ankara Jandarma Komutanlığınca incelenen 2 bin 460 sosyal medya hesabı ve internet sitesinden 343'ü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirilerek engellendi. Öte yandan siber saldırı olaylarına ilişkin 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

16:20 . 2/06/2023 Cuma
AA
Siber saldırı olaylarına ilişkin 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Siber saldırı olaylarına ilişkin 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarmadan yapılan açıklamada, 26 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında icra edilen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, 2 bin 460 sosyal medya ve internet adresinin incelendiği belirtildi.


Bu kapsamda, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 248 ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 95 internet sitesi, BTK'ye bildirilerek bu adreslere erişim engellendi.


Ayrıca bu yıl yapılan siber saldırı olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Beypazarı, Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinde nitelikli dolandırıcılık ve Haymana ilçesinde sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçları Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde aydınlatıldı.


Siber saldırı olaylarına ilişkin 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



Terör örgütü PKK'dan Kılıçdaroğlu'na bir destek daha: Terörist Sozdar Avesta bebek katili Öcalan'ın özgürlüğü için oy istedi
Terör örgütü PKK'dan Kılıçdaroğlu'na bir destek daha: Terörist Sozdar Avesta bebek katili Öcalan'ın özgürlüğü için oy istedi

Terör örgütü PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek daha geldi. PKK/KCK Genel Başkanlık Konseyi Üyesi Sozdar Avesta PKK'nın yayın organına yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu için oy istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan terörist Avesta, "14 Mayıs'ta faşizme ders verildi" diyerek 28 Mayıs için çağrı yaptı. Avesta, "Apo'ya tecridin sonlandırılması ancak ve ancak fiziki özgürlüğüyle mümkün olacaktır. Faşizmi yıkarsak, faşist egemenliğini kırarsak Apo'nun fiziki özgürlüğünü kaçınılmaz kılabiliriz." ifadeleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı Kılıçdaroğlu'na açık destek verdi.


#Ankara İl Jandarma Komutanlığı
#Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
#BTK
#sanal devriye
#siber saldırı
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