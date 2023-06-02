Jandarma harekete geçti: 343 internet adresine erişim engellendi

Terör örgütü PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek daha geldi. PKK/KCK Genel Başkanlık Konseyi Üyesi Sozdar Avesta PKK'nın yayın organına yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu için oy istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan terörist Avesta, "14 Mayıs'ta faşizme ders verildi" diyerek 28 Mayıs için çağrı yaptı. Avesta, "Apo'ya tecridin sonlandırılması ancak ve ancak fiziki özgürlüğüyle mümkün olacaktır. Faşizmi yıkarsak, faşist egemenliğini kırarsak Apo'nun fiziki özgürlüğünü kaçınılmaz kılabiliriz." ifadeleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı Kılıçdaroğlu'na açık destek verdi.