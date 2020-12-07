​Kamerası değişebilen akıllı telefonlar geliyor.

Sökülebilir-takılabilir yapıdaki modüler akıllı telefonlar uzun süredir konuşuluyor. Böylece aslında bilgisayar bileşenlerinde olduğu gibi bir değişim ya da yükseltmenin gerçekleşebileceği düşünülüyor.

Şu ana kadar ufak tefek denemeler olsa da aslında projeler başarıya ulaşabilmiş değil. Belki de sadece belirli bileşenlerin modüler yapıda tasarlanması en doğru tercih. OPPO da bu noktadan yola çıkarak çıkarılabilir bir kamera modülüne sahip akıllı telefonun patentini aldı.

Farklı kamera modülleri takarak fotoğraf ve video çekmek mümkün hale geliyor.

Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi (WIPO) olarak geçen web sitesindeki yeni patent, kamera modülünün telefondan çıkarılabildiğini gösteriyor. Patent resimleri ve açıklamaları ise gelecekte bu telefonun arka panelden çıkarılabilen kamera modülüyle değişim sağlanabileceği üzerinde duruluyor. USB Type-C üzerinden akıllı telefon bağlantısının sağlanacağı kamerada farklı türde fotoğraf çekmek isteyenler geniş açı ya da yakınlaştırma yetenekleri olan lensleri gövdeye takabilecekler.

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OPPO'nun yeni patenti, çıkarılabilir bir kamera modülüne sahip akıllı telefonu gösteriyor.

90 derece ve 180 derece bükülebiliyor.

Kamera modülünde iki farklı sensör ve bir de LED flaş yer alıyor. Ancak eğer patentte kalmaz ve OPPO bu tasarım üzerine giderse belki farklı lensleri de görebiliriz. Dahası, modül üzerinde bulunan USB-C konektörü en az iki açıda (90 derece ve 180 derece) bükülüyor. Bu da birden faza açıdan görüntü ve video çekme esnekliğine sahip olacağı anlamına geliyor.

Kamera modülünün USB Type-C üzerinden akıllı telefona bağlandığını da eklemek gerekiyor.

WIPO görüntüleri, OPPO telefonun hem ön hem de arkada fotoğrafçılık amacına hizmet edecek modüler kamera ünitesi dışında oldukça standart bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Kamera modulü, kamera sensörlerini, esnek bir devre kartını ve bir USB-C tipi konektörü içeriyor.

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Açıklamada ayrıca kamera modülünün ana kartının uzaktan iletişim için Wi-Fi, Bluetooth ya da NFC gibi kablosuz bağlantı teknolojilerini de destekleyebileceği belirtiliyor. Modülde ayrıca gerektiğinde şarj edilebilen bir lityum pil de bulunuyor.

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