Kapadokya Üniversitesi'nde 1. Ulusal Yapay Zekâ Buluşması başlıyor

Kapadokya Üniversitesi, 17-18 Ekim 2024 tarihlerinde Türkiye’nin önde gelen akademisyenlerini, iş insanlarını, girişimcileri ve öğrencileri 1. Ulusal Yapay Zekâ Buluşması’nda bir araya getiriyor.

Yapay zekanın ekonomiye sunduğu fırsatlar ele alınacak

KUİS merkez direktörü Prof. Dr. Çiğdem Gündüz Demir, İTU AI merkezi YK üyesi ve AITR eş başkanı Prof. Dr. Altan Çakır katkıları ile Ürgüp Fabrika Yerleşkemizde düzenlenecek olan bu zirvede, yapay zekânın güncel gelişmeleri ve geleceğe yönelik etkileri kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Etkinlik boyunca, akademi ve iş dünyasından uzmanlar, yapay zekânın topluma, ekonomiye ve teknolojiye sunduğu fırsatları ve karşılaşılan zorlukları tartışacak.

İş dünyası ile akademi arasındaki iş birliği güçlenecek

Etkinlik, ilk gün Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, İş Bankası Grubu Yapay Zekâ Fabrikası Başkanı Barış Karakullukçu ve Doğuş Teknoloji CDO'su Özcan Çavuş’un açılış konuşmaları ile başlayacak.

İkinci gün açılış konuşması ise Softtech Genel Müdürü M. Bülent Özçengel tarafından yapılacak.

Yürütme kurulu üyelerinden KÜN Mütevelli Heyet Başkan Funda Aktan, KUİS merkez direktörü Prof. Dr. Çiğdem Gündüz Demir, İTU AI merkezi YK üyesi ve AITR eş başkanı Prof. Dr. Altan Çakır’ın da yer alacağı etkinlikte, iş dünyası ile akademi arasındaki iş birliklerinin güçlendirilmesi adına geniş kapsamlı bilgi paylaşımı sağlanması hedefleniyor.

Stratejik ilişkiler geliştirilecek

KÜN, Yapay Zekâ Fabrikası, KUIS AI, İTÜ AI CENTER ve AI TR (Türkiye’nin Yapay Zekâ Platformu) iş birliği ile düzenlenecek etkinlikte yapay zekâ teknolojilerinin geleceği, iş dünyası ve girişimcilik ekosistemine etkisi, kamu politikaları ve etik, sektörel dönüşümler için yapay zekânın rolü gibi birçok başlık ele alınacak. İş Bankası Yapay Zekâ Fabrikası tarafından düzenlenen Demoday’de Anadolu’dan girişimler, yatırımcılar ile buluşarak stratejik ilişkiler geliştirme imkânı elde edecek.

Sektöründe lider isimler etkinlikte yer alacak

İki gün sürecek etkinlikte, Türkiye’nin yapay zekâ konusundaki stratejik yaklaşımları ve kamu güvenlik politikaları da Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Daire Başkanı Furkan Civelek, TÜBİTAK Bilgem Yapay Zekâ Enstitüsü Başkanı Dr. Mehmet Haklıdır ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Gürel’in de katılacağı panellerde ele alınacak. Katılımcılar, aralarında Softtech Genel Müdürü M. Bülent Özçengel, Dimes CEO’su Ozan Diren, Doğuş Teknoloji CDO’su Özcan Çavuş, Beko Global Dijital Ürünler Veri ve Yapay Zekâ Direktörü Sevgi Çakmak ve Eczacıbaşı Holding Bilgi ve İletişim Sistemleri Grup Başkanı Hilmi Koçak’ın da bulunduğu pek çok lideri dinleme fırsatına kavuşacak.

Etkinlik; ana sponsorlar Doğuş Teknoloji ve Softtech, oturum sponsorları Kredi Kayıt Bürosu (KKB) ve Unilever, destek sponsorları Eczacıbaşı Bilişim, Pegasus Havayolları, Dimes ve Pros Studio’nun kıymetli katkılarıyla hayata geçirilecek.

Etkinlik kapsamında üniversite öğrencileri de yapay zekâ çözümleri içeren fikirlerini hazırlayacakları çalışmalarla sektörün önde gelen yatırımcılarına ve liderlerine sunma fırsatı elde edecekler.

Yapay zekânın toplumsal, etik ve teknolojik boyutlarını ayrıntılı bir şekilde ele alacak olan bu kapsamlı etkinlik tüm ilgililere açık olarak düzenleniyor.

Online başvuru ve detaylara https://aikapadokya.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Program

-17.10.2024- Perşembe, KÜN Ürgüp Fabrika Yerleşkesi

-13:00 Açılış Konuşmaları, Barış Karakullukçu (İş Bankası Grubu Yapay Zekâ Fabrikası Başkanı), Prof. Dr. Hasan Ali Karasar (Kapadokya Üniversitesi Rektörü), Faruk Eczacıbaşı (Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı), Özcan Çavuş (Doğuş Teknoloji CDO)

-14:05 Panel 1 Akademik Çalışmalar ve Yapay Zekâ, Prof. Dr. Çiğdem Gündüz Demir (Koç Üniversitesi, KUIS AI Direktörü), Doç. Dr. Gökberk Cinbiş (ODTÜ), Prof. Dr. Aytül Erçil (Sabancı Üniversitesi), Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu (Kapadokya Üniversitesi)

-15:00- 15:45 Panel 2 İş Dünyası ve Yapay Zekâ, Prof. Dr. Altan Çakır (İTÜ, AITR Eş Başkanı, Adin. Ai Kurucu Ortağı), Bürke Atilla (Softtech Genel Müdür Yardımcısı), Hilmi Koçak (Eczacıbaşı Holding Bilgi ve İletişim Hizmetleri Grup Başkanı), Gül Murşil Erol (Yıldız Holding), Dr. Orkun Deniz (Kredi Kayıt Bürosu- Risk Merkezi Hizmetleri ve Veri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı)

-15:55- 16:40 Panel 3 Girişimcilik ve Yapay Zekâ, Barış Karakullukçu (İş Bankası Grubu Yapay Zekâ Fabrikası Başkanı), Numan Numan (212 Kurucu Ortak), Barış Özistek (BV, Boğaziçi Ventures CEO), Prof. Dr. Hakan Ürey (Koç Üniversitesi, Araştırma ve İnovasyondan Sorumlu Rektör Yardımcısı),

-16:50- 18:00 Panel 4 Kırılım Çağı: Yapay Zekâ ve Gelecek (Soru/Cevap Paneli), İnci Abay Cansabuncu (Teknoloji Stratejisti), M. Bülent Özçengel (Softtech Genel Müdürü), Barış Karakullukçu (İş Bankası Grubu Yapay Zekâ Fabrikası Başkanı), Faruk Eczacıbaşı (Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı), Prof. Dr. Altan Çakır (İTÜ, AITR Eş Başkanı, Adin. Ai Kurucu Ortağı), Prof. Dr. Çiğdem Gündüz Demir (Koç Üniversitesi, KUIS AI Direktörü)

-18.10.2024- Cuma, KÜN Fabrika Yerleşkesi

-09:00- 09:45 Panel 5 Türkiye’nin Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi ve Kamu Politikaları, Sertaç Yerlikaya (Source Collectice Kurucu Ortağı), Furkan Civelek (Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Daire Başkanı), Dr. Mehmet Haklıdır (TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zekâ Enstitüsü), Gamze Cimilli (Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü- Yapay Zekâ ve Yenilikçi Teknolojiler Daire Başkanı)

-10:15- 11:00 Panel 6 Başarılı Girişim Yolculuğu Örnekleri, Kadir Bulut (Yapay Zekâ Fabrikası Operasyondan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı), Deniz Aliş (HeviAI), Ali Ufuk Peker (Adastec), Atalay Taşkoparan (Adestec), Orkun Aşa (Hummingdrone)

-10:25- 11:10 Panel 7 Sorumlu Yapay Zekâ ve Etik, Prof. Dr. Erdem Büyüksağiş, (Universite de Fribourg), Prof. Dr. Bedirhan Üstün (Koç Üniversitesi), Prof. Dr. Olgun Değirmenci (TOBB Üniversitesi), Prof. Dr. Eylem Aksoy (Galatasaray Üniversitesi), Do. Dr. Özgün Çelebi (Koç Üniversitesi)

-11:00- 13:15 Demoday: Girişim Sunumları ve Öğrenci Posterleri

Ömür Göçer (Unilever)

-11:15- 12:00 Panel 8 YZ Güvenlik, Algı Yönetimi, Sosyal Manipülasyon, Prof. Dr. Hasan Ali Karasar (Kapadokya Üniversitesi Rektörü), Prof. Dr. Fahri Erenel (İstinye Üniversitesi), Timuçin Güler (Turizm ve Kültür Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü), Prof. Dr. Mehmet Kesim (TED Üniversitesi)

-14:00- 14:45 Panel 9 Üretken Yapay Zekâ ve Dil Modelleri, Doç. Dr. Aykut Erdem (Koç Üniversitesi, KUIİS AI), Prof. Dr. Selim Balcısoy (Sabancı Üniversitesi), Dr. Sinan Akıllı (Kapadokya Üniversitesi), Prof. Dr. Deniz Yüret (Koç Üniversitesi, KUIİS, AI)

-14:00- 14:45 Panel 10 Sağlıkta Yapay Zekâ ve Uygulamaları, Prof. Dr. Songül Varlı (Yıldız Teknik Üniversitesi, TUSEB), Prof. Dr. Behçet Uğur Töreyin (İTÜ), Doç Dr. İbrahim Kulaç (Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi), Doç. Dr. Emrah Çeltikçi (Gazi Üniversitesi), Doç. Dr. A. Ercüment Çiçek (Bilkent Üniversitesi)

-14:55- 15:40 Panel 11 Görüntü ve Video İşleme, Prof. Dr. Murat Tekalp (Koç Üniversitesi, KUIİS AI), Doç. Dr. İlkay Öksüz (İTÜ), Doç Dr. Aykut Erdem (Koç Üniversitesi KUIS Yapay Zekâ Merkezi), Prof. Dr. Aytül Erçil (Sabancı Üniversitesi)

-14:55- 15:40 Panel 12 Otonom Sistemler ve Robotik, Doç. Dr. Nazım Kemal Üre (İTÜ), Prof. Dr. Volkan Sezer (İTÜ), Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Dündar (Bilkent Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Barış Akgün (Koç Üniversitesi, KUIİS AI)

-15:55- 16:40 Panel 13 Yapay Zekâ Odaklı Veri Yönetişimi, Büyük Veri, Meltem Demirkan Vural (İş Bankası Kurumsal Mimari Bölüm Başkanı), Ozan Diren (Dimes CEO), Özcan Çavuş (Doğuş Teknoloji, CDO), Sevgi Çakmak (Beko Global Dijital Ürünler Veri& Yapay Zekâ Direktörü), Arto Mıhcıyan (Pegasus Havayolları Proje Yönetim Ofisi Grup Müdürü)