Teknoloji LG akıllı telefon pazarından çekildi
MOBİL

LG akıllı telefon pazarından çekildi

Son 5 yılda 4,5 milyar dolar civarında zarar eden LG'nin mobil birimi artık yolun sonuna geldi. Yapılan açıklamada mevcut cihazların bir süre daha satışta kalmaya devam edeceği de özellikle belirtildi.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
LG akıllı telefon pazarından çekildi
LG mobil

LG, uzun süredir devam eden söylentilerin ardından akıllı telefon pazarından çekildiğini duyurdu. Güney Koreli şirket tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

  • Alınan bu kararın elektrikli araç bileşenleri; giyilebilir cihazlar, akıllı evler, robotik, yapay zekâ ve işletmeler arası çözümlerin yanı sıra platformlar ve hizmetler gibi büyüme alanlarına odaklanmasını sağlayacak.
Mobil birimi satma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı.

Daha önce de birçok farklı patentle detayları ortaya çıkan LG'nin kıvrılabilir akıllı telefon projesi de tamamen rafa kalkmış oluyor.
Daha önce de birçok farklı patentle detayları ortaya çıkan LG'nin kıvrılabilir akıllı telefon projesi de tamamen rafa kalkmış oluyor.

LGkullanıcılarının merak ettiği birkaç soru var. Bunlardan ilki mevcut telefonların durumu... LG, açıklamasında mevcut telefonların satışta kalmaya devam edeceğini duyurdu. Yani aslında şirket bölgeye bağlı olarak değişiklik gösterse de genel anlamda telefonlar için bir süre destek vermeye devam edecek gibi görünüyor. Tamamen kapanışın Temmuz sonuna kadar tamamlanacağı da belirtiliyor.

Ayrıca daha önce mobil birimin satılması yönündeki girişimlerin başarısız olduğuda bu kararla birlikte açıklandı.

Şirketin mobil birimi 2015'ten bu yana 4,5 milyar dolar zarar etti. Dolayısıyla bu kararın alınması aslında bütçenin bir kısmının LG'nin varlık gösterdiği diğer alanlara kayacağını gösteriyor.

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