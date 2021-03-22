LG gelecek ay itibariyle akıllı telefon pazarından çekilebilir

Güney Koreli üretici LG için uzunca bir süredir akıllı telefon pazarından çekilme durumu konuşuluyor. Son gelen bilgiler ise Nisan'da bu işlemin gerçekleşeceği yönünde. Şirket CEO'su, geçtiğimiz günlerde çalışanlarına gönderdiği e-postayla birlikte küçülme ve bazı pazarlardan çekilme gibi durumların söz konusu olabileceğini de bildirmişti.

Geçtiğimiz dönemlerde satın alma konusunda Vietnam kökenliVingroup ile görüşmeler yapıldığı da ortaya çıkmıştı. Hatta bir sonuç çıkmadığı özellikle belirtilmişti. Bugün gelinen noktada ise LG çatısıaltında bu alandaki faaliyetlerde kayıt oranı 4.5 milyar dolar civarını aştı. Dolayısıyla şirketin artık kesin çözüm üretmesi şart.

LG'nin yeni akıllı telefon tanıtımlarını iptal ettiği ve gelecek ay itibariyle artık çekilmenin tamamlanacağı konuşuluyor.

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