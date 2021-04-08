Teknoloji LGnin mevcut telefonlarında güncelleme desteği devam edecek
MOBİL

LG'nin mevcut telefonlarında güncelleme desteği devam edecek

Kısa süre önce akıllı telefon pazarından çekildiğini duyuran LG, yaptığı yeni açıklamayla birlikte mevcut modeller için Android güncellemesi desteğinin 3 yıl devam edeceğini bildirdi.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
LGnin mevcut telefonlarında güncelleme desteği devam edecek
LG akıllı telefon

Son 5 yılda 4,5 milyar dolar zarar eden LG, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla mobil pazardan çekildiğini duyurdu. Bununla birlikte mevcut cihazların bir süre daha satışta kalmaya devam edeceği bilgisi verildi. Ancak mevcut kullanıcıların kafasında birtakım soru işaretleri var: LG telefonlar güncelleme alacak mı?

LG, bu noktada yaptığı yeni açıklamayla birlikte 2019'dan sonra çıkan modeller için Android güncellemelerinin 3 yıl devam edeceğini duyurdu. Yani aslında G, V, Wing ve Velvet serilerindeki güncellemeler devam ediyor. Buna ek olarak uygun fiyatlı sayılabilecek modeller için güncelleme takvimi de benzer şekilde devam ediyor.

Akıllı telefon pazarından çekilen LG, konuyla alakalı bir açıklama da yapmıştı:

  • Alınan bu kararın elektrikli araç bileşenleri; giyilebilir cihazlar, akıllı evler, robotik, yapay zekâ ve işletmeler arası çözümlerin yanı sıra platformlar ve hizmetler gibi büyüme alanlarına odaklanmasını sağlayacak.

LG akıllı telefon pazarından çekildi
TEKNOLOJİ
LG akıllı telefon pazarından çekildi

LG kıvrılabilir telefon projesini iptal etmiş olabilir
TEKNOLOJİ
LG kıvrılabilir telefon projesini iptal etmiş olabilir

LG yakın zamanda akıllı telefon pazarından çekilebilir
TEKNOLOJİ
LG yakın zamanda akıllı telefon pazarından çekilebilir
Abone Ol Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğan D-8 Zirvesi’nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan D-8 Zirvesi’nde konuşuyor
Türkiyeden kaçıracaktı

Türkiye'den kaçıracaktı

​Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcunun valizinden çıktı.
İstanbula kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı

​Meteoroloji açıkladı: Akşam saatlerine kadar etkili olacak

Ayasofya İmamı Boynukalın hakkında flaş gelişme.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den önemli uyarı.

​"AB zirvesi protokolü iki tarafın mutabakatıyla hazırlandı"

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

Dedeye, halaya, amcaya borsa hesabı açanlar var.

Bu bir canilik

Bu bir canilik

​Genç kadın kızının önünde metrelerce sürüklendi.

​1960'tan beri darbecilerin ortak özelliği.

​'Darbeye karşı sokağa çıkarım' diyenlerin oranı yüzde 72,7.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.