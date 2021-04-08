LG'nin mevcut telefonlarında güncelleme desteği devam edecek

Son 5 yılda 4,5 milyar dolar zarar eden LG, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla mobil pazardan çekildiğini duyurdu. Bununla birlikte mevcut cihazların bir süre daha satışta kalmaya devam edeceği bilgisi verildi. Ancak mevcut kullanıcıların kafasında birtakım soru işaretleri var: LG telefonlar güncelleme alacak mı?

LG, bu noktada yaptığı yeni açıklamayla birlikte 2019'dan sonra çıkan modeller için Android güncellemelerinin 3 yıl devam edeceğini duyurdu. Yani aslında G, V, Wing ve Velvet serilerindeki güncellemeler devam ediyor. Buna ek olarak uygun fiyatlı sayılabilecek modeller için güncelleme takvimi de benzer şekilde devam ediyor.

Akıllı telefon pazarından çekilen LG, konuyla alakalı bir açıklama da yapmıştı:

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Alınan bu kararın elektrikli araç bileşenleri; giyilebilir cihazlar, akıllı evler, robotik, yapay zekâ ve işletmeler arası çözümlerin yanı sıra platformlar ve hizmetler gibi büyüme alanlarına odaklanmasını sağlayacak.

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