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Mobil psikolog: Online hizmetler ücretli de ücretsiz de olabiliyor

Yapay zeka teknolojileri, 24 saat herhangi bir mobil cihaz üzerinden psikologlara ulaşmanızı sağlıyor. Online hizmetler ücretli de ücretsiz de olabiliyor. Doktora gitmeye çekinenler için geliştirilen mobil platformlarda kamera açarak veya yüzünüzü gizleyerek hizmet alabilirsiniz.

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Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Mobil psikolog: Online hizmetler ücretli de ücretsiz de olabiliyor
GRAFİK: HAKAN ÖZASLAN

Mobil teknolojiler içerisinde son yıllarda online danışmanlık hizmeti veren psikoloji uygulamaları öne çıkıyor. Psikolojik yardım almak hâlâ birçok kişi tarafından çekinilen bir konu. İşte bu durumu fırsata çeviren onlarca yazılımcı, online terapi hizmeti veren uygulamalar geliştirdi. Stresten korunma, birilerine içini dökme veya ciddi boyutlara ulaşma ihtimali olan ruhsal sorunları dijital ortamdaki danışmanlarla görüşebiliyorsunuz. Cep telefonunuzdan bağlantı kurarak önceden ayarladığınız saatte uzman psikologla görüşme yapabilirsiniz.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ

Yapay zeka destekli sistemlerde ruh halinize veya ihtiyacınıza göre seçenekler var. Aslında yüz yüze hizmet almakla aynı mantıkla işlese de psikoloğa kamera açarak ulaşabiliyorsunuz. Online ortamda verilen yardımların bazılarında isterseniz yüzünüz görünmüyor.

Online terapinin fiziksel anlamda karşılıklı terapiden farkı mekan diyebiliriz. Öte yandan onlie terapi uygulamaları uzun zamandır kamu hizmetlerinde de veriliyor. Sosyal Aile Politikalar Bakanlığı tarafından psikolojik destek ihtiyacı duyan kişilere ücretsiz online psikolojik destek veriliyor.

Bazı şirketler, çalışanlarına motivasyon olması açısından bu tarz mobil danışmanlık hizmetlerinden yararlanıyor. Kurumsal firmaların önümüzdeki yıllarda daha fazla online sistemlerinden yararlanacağı tahmin ediliyor. Ücretler ise piyasadaki tariflelere yakın seyrediyor. Son dönemde ilgi gören bazı uygulamaları sizler için derledik.

BU İŞE ÖZEL UYGULAMALAR

Ücretli plaftformlardan biri olan Hiwell’de terapiler online gerçekleşiyor. Danışmanlık hizmetleri yanında stresten arınmak için birçok kişiden destek alınabiliyor. Terapist App ise, Google Play Store ve App Store’dan indirilen bir program. Bu sistem sayesinde birçok psikolog ve danışman ile internet üzerinden görüşebilirsiniz. Tabi kayıt olmanız şart. Sistemin önemli unsurlarından biri de kurulan iletişimin gizli tutulması olarak gösteriliyor.

MEDİTASYON İÇİN ONLINE PLATFORM

  • 30 milyon kadar kullanıcısı olan Meditopia ise stresten arınmak isteyenlere alternatif meditasyon seçenekleri sunuyor. Söz konusu uygulama, yoga ve meditasyonla ilgilenenlere daha fazla hitap ediyor. Insight Timer ise kullanıcılarına ücretli ve ücretsiz meditasyon seçenekleri sunuyor. My Life ise yine terapi ve meditasyon seçeneklerini sunuyor.

NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Kullanıcıların artan ilgisine rağmen, uzmanlar sağlık kurumlarını ve uzman psikologları adres gösteriyor. Dijital psikolog uygulamalarında en önemli eleştirilerden biri psikoloji ile ilgili sorunları ticarileştirmesi. Bu platformlardan hiçbiri iyileşme veya garantili bir tedavi içermiyor. Sadece teknolojinin ulaştığı nokta itibariyle kullanıcılara alternatifler sunuyor.

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