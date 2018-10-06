Teknoloji NASA uyardı Rekor soğuklar geliyor
BİLİM

​NASA uyardı: Rekor soğuklar geliyor!

NASA uyardı: Rekor soğuklar geliyor

NASA yayınladığı yeni iklim araştırması raporu ile herkesi uyardı. Yayınlanan rapora göre Uzay Çağı’nın rekor soğukları kapımızı çalmak üzere.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Güneş'in eskisinin kadar etkili olmadığı açıklandı.
Güneş'in eskisinin kadar etkili olmadığı açıklandı.

Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün artarak devam ediyor. Dünya üzerinde iklim değişikliği olarak etkisinin görüldüğü bu olay gün geçtikçe daha tehlikeli bir sorun haline dönüşüyor.

Yaşanan bu değişiklikler aşırı ısınma ve aşırı soğuma olarak hayatımızı etkiliyor. NASA’nın hazırladığı rapora göre ise durum hiç iç açıcı değil. Uzay Çağı’nın rekor soğukları artık geliyor.

nTermosfer iklim indexi

NASA Kıdemli Araştırma Bilimcileri Dr. Tony Philips ve Kıdemli Araştırma Bilimcisi Martin Mlynczak yapığı araştırmaya göre Güneş eskisi kadar dünya üzerinde etkili olamıyor. Termosfer'de soğuma ve buna bağlı daralma üzerine yoğunlaşan bilim insanları, Uzay Çağı’nın en soğuk günlerinin bizi beklediğini haber veriyor.

Ayrıca nitrik oksit seviyesinin olması gerekenden 10 kat daha düşük olduğunu belirten Martin Mlynczak, değerlerin henüz tehlikeye çanlarını çalmak için yeteri kadar düşük olmadığını lakin yakın zamanda bu seviyelere ulaşacağını belirtti.

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