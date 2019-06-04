Nokia 8110 4G'ye WhatsApp desteği geldi

Nokia'nın "muz telefon" olarak bilinen telefonu Nokia 8110 4G'ye sahip olanlar, artık WhatsApp'ı kullanabiliyorlar.

MWC 2018'de geri dönen Nokia 8110 4G ilgi çekmeyi başarmıştı. Daha çok "ikinci telefonunuz" olmayı amaçlayan Nokia 8110 4G, yaşlı kullanıcıların da dikkatini çekmişti. Ancak telefon iOS veya Android platformlarıyla çalışmadığı için uygulama desteği kısıtlıydı.

Chip'in haberine göre WhatsApp çoğu kullanıcı için en temel uygulamalar arasında bulunuyor. WhatsApp'a sahip olan bir telefon, bazı kullanıcıların akıllı telefonlarını bir kenara bırakmalarını bile sağlayabilir. Nokia 8110 ile bunu yapmanız artık mümkün olacak çünkü telefon artık WhatsApp'ı destekliyor.

Cihazın kullandığı işletim sistemi KaiOS'ta bulunan diğer uygulamalar arasında Google Maps, Facebook ve Twitter da var.