Teknoloji Nokia 8110 4Gye WhatsApp desteği geldi
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BİLİM

Nokia 8110 4G'ye WhatsApp desteği geldi

Geçtiğimiz gene tanıtılan ve büyük ilgi toplamayı başaran Nokia 8110'a WhatsApp desteği geliyor. Muz telefon olarak adlandırılan cihaz akıllı telefon gibi görünese de birçok popüler uygulamayı da beraberinde çalıştırma yeteneğine sahip.

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Muz telefon olarak bilinen Nokia 8110 4G
Muz telefon olarak bilinen Nokia 8110 4G

Nokia'nın "muz telefon" olarak bilinen telefonu Nokia 8110 4G'ye sahip olanlar, artık WhatsApp'ı kullanabiliyorlar.

MWC 2018'de geri dönen Nokia 8110 4G ilgi çekmeyi başarmıştı. Daha çok "ikinci telefonunuz" olmayı amaçlayan Nokia 8110 4G, yaşlı kullanıcıların da dikkatini çekmişti. Ancak telefon iOS veya Android platformlarıyla çalışmadığı için uygulama desteği kısıtlıydı.

Chip'in haberine göre WhatsApp çoğu kullanıcı için en temel uygulamalar arasında bulunuyor. WhatsApp'a sahip olan bir telefon, bazı kullanıcıların akıllı telefonlarını bir kenara bırakmalarını bile sağlayabilir. Nokia 8110 ile bunu yapmanız artık mümkün olacak çünkü telefon artık WhatsApp'ı destekliyor.

Cihazın kullandığı işletim sistemi KaiOS'ta bulunan diğer uygulamalar arasında Google Maps, Facebook ve Twitter da var.

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