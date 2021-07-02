Teknoloji Nokiadan yeni açıklama geldi HarmonyOS iddiaları yayınlandı
İNTERNET

Nokia'dan yeni açıklama geldi: HarmonyOS iddiaları yayınlandı

Huawei, son günlerde ortaya çıkan HarmonyOS yüklü cihaz söylentilerinin ardından resmi bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Yani aslına bakılırsa her ne kadar sınırlı sayıda yeni model çıkıyor olsa da bunlarda da Android kurulu gelecek.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Nokiadan yeni açıklama geldi: HarmonyOS iddiaları yayınlandı
Huawei

Huawei, uzunca bir süredir geliştirme aşamasında olan HarmonyOS'u geçtiğimiz ay resmen duyurdu. Bununla birlikte son günlerde Nokia'nın da artık yeni telefonlarında Huawei'nin işletim sistemini kullanacağı yönünde söylentiler ortaya çıktı. Hatta ilk olarak X60 serisinin HarmonyOS yüklü geleceği iddia edildi. Fakat şirket bu haberleri yalanladı.

Evet; Huawei, ABD baskısından kurtulmak ve yepyeni bir platform oluşturmak için HarmonyOS konusuna yatırım yapmaya devam ediyor. Ancak Nokia için böyle bir durum yok ve zaten sınırlı sayıda model çıkıyor. Dolayısıyla Android'den devam etmek en mantıklısı olarak görülüyor. Zira şirket de bu stratejiyle ilerliyor.

Huawei'nin HarmonyOS işletim sistemi şimdiden 10 milyon cihaza yüklendi
TEKNOLOJİ
Huawei'nin HarmonyOS işletim sistemi şimdiden 10 milyon cihaza yüklendi

Huawei açıkladı: Android'den HarmonyOS'a geçiş çok kolay
TEKNOLOJİ
Huawei açıkladı: Android'den HarmonyOS'a geçiş çok kolay
Abone Ol Google News
Vefat haberi yasa boğdu

Vefat haberi yasa boğdu

İşte Kartal Tibet'in hayatı hakkında merak edilenler...
Şırdan patlaması

Şırdan patlaması

Adanalılar, yasaklar kalkar kalkmaz şırdancıya koştu.
Faizsiz konut şirketlerine tasfiye

​BDDK 21 konut şirketine tasfiye kararı aldı.

​Yargıtay MİT tırları davasını onadı.

​Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi isimden önemli açıklama.

Vatandaşlar parklar, sahiller ve restoranlara akın etti.

​2 milyon 750 bin lira tazminat ödedi.

​Koronavirüsle hayatımıza giren 1,5 yıllık kısıtlamalar sona erdi.

​“Anadolu Kartalı” tatbikatında dikkat çekici sahneler yaşandı.

​Falçatayla boğazını kesti, cezaevinden aşk mektupları gönderdi.
Yazın gözdesi o

Yazın gözdesi o

​Dalında 2 lira olan kiraz pazarda 15 lira.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.