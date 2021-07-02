Nokia'dan yeni açıklama geldi: HarmonyOS iddiaları yayınlandı

Huawei, uzunca bir süredir geliştirme aşamasında olan HarmonyOS'u geçtiğimiz ay resmen duyurdu. Bununla birlikte son günlerde Nokia'nın da artık yeni telefonlarında Huawei'nin işletim sistemini kullanacağı yönünde söylentiler ortaya çıktı. Hatta ilk olarak X60 serisinin HarmonyOS yüklü geleceği iddia edildi. Fakat şirket bu haberleri yalanladı.

Evet; Huawei, ABD baskısından kurtulmak ve yepyeni bir platform oluşturmak için HarmonyOS konusuna yatırım yapmaya devam ediyor. Ancak Nokia için böyle bir durum yok ve zaten sınırlı sayıda model çıkıyor. Dolayısıyla Android'den devam etmek en mantıklısı olarak görülüyor. Zira şirket de bu stratejiyle ilerliyor.

TEKNOLOJİ Huawei'nin HarmonyOS işletim sistemi şimdiden 10 milyon cihaza yüklendi