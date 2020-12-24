Teknoloji OPPO Türkiyedeki yatırımlarıyla alakalı açıklama yaptı
MOBİL

OPPO Türkiye'deki yatırımlarıyla alakalı açıklama yaptı

Samsung ve OPPO'nun yakında Türkiye'de üretime başlayacağının haberlerinin ardından OPPO Türkiye Genel Müdürü konuyla alakalı bir açıklama yaptı.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
OPPO
OPPO

Birkaç gün önce Samsung ve OPPO'nun Türkiye'ye yatırım yapacağı ortaya çıkmıştı. Güney Koreli Samsung ve Çinli OPPO, akıllı telefon üretimini Türkiye'de gerçekleştirmek ve Avrupa'ya ihraç etmek için İstanbul ve Kocaeli'nde fabrika kurmaya hazırlanıyor. Toplamda 50 milyon dolarlık yatırımla birlikte üretimin yakın zamanda başlaması bekleniyor.

Samsung ve OPPO Türkiye'de fabrika kuruyor
TEKNOLOJİ
Samsung ve OPPO Türkiye'de fabrika kuruyor

Teşvik düzenlemesi Resmî Gazete'de yayınlanmıştı

Geçtiğimiz dönemlerde akıllı telefon üretimleriyle alakalı teşvik düzenlemesi Resmî Gazete'de yayınlanmış, bu kapsamda Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte cep telefonu üretiminde kullanılan bileşenlerin teşvik belgeli yatırımları 31 Aralık 2021'e kadar gümrük vergilerinin ödenmesiyle mümkün hale gelmişti. Bu da aslında ithalatın önünün açıldığı anlamına geliyor. Ek olarak elbette az önce de bahsettiğimiz gibi İstanbulve Kocaeli'ne açılacak olan fabrikalar istihdam anlamında da Türkiye'ye önemli katkı sağlıyor.

OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou.

Konuya ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak OPPO, Türkiye'deki yatırımlarla alakalı bir açıklama yaptı. OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou'nun tam açıklaması şu şekilde:

    OPPO, yerli topluma vermiş olduğu sözün bir parçası olarak bir süredir Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmayı düşünüyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle olumlu görüşmeler yaptıktan sonra, yatırım kararımızla ilgili yakında sizlere daha fazla bilgi paylaşmayı umuyoruz. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'na da gösterdikleri çaba v olumlu destekleri için teşekkür ederiz.

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