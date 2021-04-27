OPPO, Reno Serisinin En Yenisi Reno5'i Türkiye'de Satışa Sundu

Çinli teknoloji şirketi OPPO, Reno serisinin en yeni modeli Reno5'i Türkiye'de satışa sundu. Üstün performans özellikleri, ince ve hafif tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Reno5, sektöre liderlik eden video özellikleriyle size kendi filminizi çekme konusunda ilham verecek bir model olarak öne çıkıyor. Reno5 sektörde Yapay Zeka Vurgu Videosu özelliğine sahip ilk ürün olurken, 50W hızlı şarj, 90Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran gibi ileri teknolojilerin yanı sıra, şık ve hafif tasarımı Reno5'i tüm dünyadaki trend belirleyiciler için mükemmel bir yol arkadaşı yapıyor.

Yapay zekalı portre kamera

Reno5 tamamen yeni bir kamera sistemiyle birlikte geliyor. Bu sistemde 64MP arka dörtlü kamera düzeneği ve 44MP çözünürlüğünde bir ön kamera yer alıyor. Kameralar OPPO'nun FDF Portre Video Sistemi ile destekleniyor. Yüksek kaliteli portre video efektleri yaratmak için tasarlanan bu sistem geri planda çalışan Kalite Artırma Motoru ve Portre Algı Motorundan oluşuyor. Kalite Artırma Motoru az ışıkta veya arkadan aydınlatmalı sahnelerde, hareket halinde veya sabit pozisyonda, kısacası her koşulda kusursuz video çekimi yapmanıza yardımcı oluyor. Portre Algı Motoru ise portre efektleri için ayrıntılara önem veren özellikler sunarak kişi ve geri plan çekimlerinde doğal sonuçlar alınmasına yardım ediyor.

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Reno5 Teknik Özellikleri

Ekran: 6.4 inç, AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 2400 x 1080

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G

Bellek: 8 GB

Dahili Depolama: 128 GB (256 GB’a kadar microSD)

Kamera: 64 MP Ana Kamera

8 MP Geniş Açılı Kamera

2 MP Makro Kamera

2 MP Mono Kamera

Ön Kamera: 44 MP

Pil: 4310 mAh, 50W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11 ColorOS 11.1

Boy x En x Kalınlık: 159.1 mm x 73.3 mm x 7.7 mm (Starry Black)

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159.1 mm x 73.3 mm x 7.8 mm (Fantasy Silver)

Ağırlık: 171g

Renk: Işıltılı Siyah, Parlak Gümüş

Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 4.999 TL