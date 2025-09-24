OSTİM'li öğrencilerin geliştirdiği 'Kartalgöz' TEKNOFEST'te 'akıllı ulaşım' kategorisinde birinci oldu

Üniversitenin öğrencilerinden Burak Vergi, Mustafa Mahmut Şen ve Bertan Uzar'ın kurduğu BMB TECH takımı, sürüş güvenliğini artırmak amacıyla hazırladıkları Kartalgöz Projesi ile 17-21 Eylül'de İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'in finalinde yer aldı.

Geliştirdikleri "Kartalgöz İleri Görüş Sistemi" ile "Akıllı Ulaşım Yarışması" kategorisinde yer alan öğrenciler, burada hem birincilik elde etti hem de "en iyi sunum" ödülüne layık görüldü.

"Sistem her araca entegre edilebiliyor"

Üniversite bünyesinde görevli Murat Tunçel danışmanlığında hazırlanan bu sistem, sürücülerin olumsuz hava koşullarında düşen görüş mesafesi nedeniyle yaşanan kazaların önüne geçmeyi hedefliyor. Bu kapsamda araç önüne takılan kameradan alınan görüntü, öğrencilerce geliştirilen yazılım ve araç içine yerleştirilen yapay zeka kartıyla işleniyor. Böylelikle yolculuk esnasında alınan yolun görüntüsü, araç içine monte edilen ekran üzerinden anlık olarak kullanıcıya veriliyor.

Yoldaki nesneleri, kaybolan hız algısını kullanıcıya bildirerek yolun güvenli şekilde tamamlanmasını sağlayan sistem, özellikle uzun yolculuklarda tır, servis ya da otobüs şoförlerinin yüksek ışık parlamalarına maruz kalmalarının önüne geçmeyi amaçlıyor. Sistem her araca entegre edilebiliyor.

"Ticarileşebilecek bir ürün potansiyeline sahip"

Takım lideri Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Burak Vergi, finale kalan 25 proje arasından derece elde ettiklerini, kendilerini başarıya götüren en önemli etkenlerden birinin ise takım uyumu olduğunu söyledi.

Sistemin, standart kameralar üzerinden yapay zeka destekli çalıştığını belirten Vergi, "Üretilen belirli modeller vardı ancak hepsi donanım maliyeti yüksek modellerdi. Ürettiğimiz modeller tamamen yapay zeka destekli yazılımla çalışıyor ve ekstra donanıma ihtiyaç duymuyor." dedi.

Vergi, yarışmada aynı zamanda "en iyi sunum" ödülünü elde etmelerinde, üniversitede yaptıkları ses tonlaması, el ve göz koordinasyonunu içeren etkileyici sunum çalışmalarının katkısı olduğunu ifade etti.

Geliştirdikleri ürüne güvendiklerini vurgulayan Vergi, şöyle konuştu:

"İlk hedefimiz yerli otonom sisteminin altyapısını oluşturmaktı. Halihazırda yarışmaya giren sistem ticarileşebilecek bir ürün potansiyeline sahip. Bunu da hem üniversiteden aldığımız destek hem de sponsorlarımız aracılığıyla yürütüyoruz. Ürünümüzün patent başvurusunu yaptık. Bu süreç tamamlandıktan sonra ticari bir ürün halinde satışa sunmaya, anlaşmalı olduğumuz firmalarla beraber sistemin araçlara kurulumu için çalışmaya başlayacağız."

"Türkiye'nin ulaşımda yapay zeka teknolojilerinden geri kalmaması gerekiyor"

Vergi, Türkiye'nin ulaşımda yapay zeka teknolojilerinden geri kalmaması gerektiğine dikkati çekerek, "akıllı ulaşım" kapsamında başka projeler geliştirmek istediklerini dile getirdi.

Bunun yanı sıra farklı alanlarda da çalışmalara ağırlık vereceklerini söyleyen Vergi, "Sadece yarışma odaklı değil, artık ticarileşebilir ürün üretmek, bu ürünü ihraç edebilir konuma getirmek istiyoruz." diye konuştu.