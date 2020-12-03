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Teknoloji Pandemi nedeniyle artan internet toplantıları yerli platforma taşınıyor
İNTERNET

Pandemi nedeniyle artan internet toplantıları yerli platforma taşınıyor

Pandemi etkisiyle hem iş toplantıları hem de dersler internet üzerinden gerçekleştiriliyor. Turkcell ise kısa süre önce duyurduğu Bip Meet ile bu alandaki hizmetine devam ediyor.

Haber Merkezi DHA
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan

İnternet üzerinden gerçekleştirilen görüntülü toplantılarda kullanılan platformlar arasındaki küresel rekabet hızla artıyor. İştoplantıları ve dersler artık neredeyse tamamen internet üzerinden görüntülü olarak gerçekleştiriliyor. Bu platformlar bazı güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Güvenli bir çözüm üzerinde çalışan Turkcell kısa süre önce duyurduğu BiP Meet’nin giderek popülerleştiğini belirtti.

Bip Meet, kısa süre içinde Android ve iOS'a da geliyor.


Tüm operatör kullanıcılarının ücretsiz olarak yararlanabildiği BiPMeet’i aylardır hem şirket içi iletişimde hem de uluslararası görüşmelerinde kullandıklarını söyleyen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan konuyla alakalı şu açıklamayı yaptı:

  • Video konferans uygulamalarında kişisel verilerin korunması ve güvenlik çok önemli. Ülkemize küresel çapta rakipleriyle mücadele edecek güvenli bir platform kazandırdığımız için çok mutluyuz. BiP Meet’in kısa süre içinde bu kadar ilgi görmesi bizleri memnun ediyor. Müşterimiz olsun olmasın herkesi yerli video konferans uygulamamız BiP Meet’i bir adım daha ileri taşımak için yol arkadaşımız olmaya davet ediyorum.

Şu an Chrome ve Safari tarayıcılarında ve masaüstü uygulamasıyla tam performans çalışan BiP Meet'in 2021 başında iOS ve Android uygulamaları sayesinde mobil platformlarda da etkin biçimde kullanılabileceği bildirildi

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