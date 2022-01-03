Teknoloji Piyasa değeri üç trilyon doları geçen ilk şirket Apple oldu
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Piyasa değeri üç trilyon doları geçen ilk şirket Apple oldu

ABD'li teknoloji şirketi Apple, "borsada üç trilyon dolar değerlemeyi aşan ilk şirket" oldu. Apple'ı, iki buçuk trilyon dolarlık piyasa değeriyle Microsoft takip etti.

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Haber Merkezi AA
Piyasa değeri üç trilyon doları geçen ilk şirket Apple oldu
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Kovid-19 salgınının başladığı 2020'den bu yana hisseleri üç kattan fazla artan Apple'ın hisse değeri, pazartesi itibarıyla yüzde üçe yakın değer kazandı.

Bu yılın ilk işlem gününde şirketin hisse fiyatı 182,88 dolara kadar çıktı.

  • Şirketin piyasa değeri gün içinde üç trilyon dolara ulaştı. Böylece Apple "üç trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk şirket" oldu.

APPLE'I MICROSOFT TAKİP ETTİ

Apple'ı, iki buçuk trilyon dolarlık piyasa değeriyle Microsoft ve 1,9 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Google'ın ana kuruluşu Alphabet takip etti.

Piyasa değeri ilk kez 2 Ağustos 2018'de bir trilyon doları bulan Apple, 19 Ağustos 2020'de de iki trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmıştı.

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