iPhone fabrikasında skandal çalışma koşulları: Çalışanlara kurtlu yemek veriliyor

Apple'ın en büyük tedarikçilerinden Foxconn'un Hindistan'daki iPhone üretim fabrikasında, skandallar devam ediyor. Fabrikasında başlayan protestolar, çalışanların gıda zehirlenmeleri yaşamaları sonucunda patlak vermiş ve fabrika kapatılmıştı. Daha sonra ise çalışanların sağlıklı koşullarda konaklama yapamadıkları ortaya çıkmıştı. Chennai yakınlarındaki Sriperumbudur kasabasında bulunan ve yaklaşık 17 bin kişiyi istihdam eden fabrika, 18 Aralık'tan bu yana kapalı.

ÇALIŞANLARDAN AÇIKLAMA: KURTLU YEMEK YİYORUZ

Reuters, Chennai yakınlarındaki Foxconn fabrikasında çalışan altı kadınla konuştu. Yaşadıkları korku nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kadınlar, zaman zaman kurtlu yemek yediklerini söyledi. Açıklama yapan işçiler, 6 ila 30 kadının bulunduğu odalarda işçilerin yerde yattığını belirtti. İki işçi, yaşadıkları pansiyondaki tuvaletlerin suyu olmadığını dile getirdi.

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Protestolardan sonra işten ayrılma kararı alan 21 yaşındaki bir başka işçi, Reuters'e verdiği demeçte, "Pansiyonlarda yaşayan insanlarda her zaman bir hastalık ya da başka bir şey vardı. Sık sık cilt alerjileri, göğüs ağrısı, gıda zehirlenmesi yaşıyoruz." dedi.

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APPLE, DENETÇİ GÖNDERMİŞTİ

Bir Apple sözcüsü, "Foxconn Sriperumbudur'daki gıda güvenliği ve konaklama koşullarıyla ilgili son endişelerin ardından, yurtlardaki koşulları değerlendirmek için bağımsız denetçiler gönderdik." demişti.

Apple, fabrika binasında olmayan bazı yurt konaklama ve yemek odalarının gereksinimlerini karşılamadığını, kapsamlı bir önlem sağlamak için Foxconn ile birlikte çalıştığını ve bunu garanti altına alacağını söyledi.