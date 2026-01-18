Realme 16 tasarım detayları sızdı: İşte ekran, kamera ve şarj özellikleri

Realme 16 modeli, Çin’deki bir sertifikasyon platformunda erken listelenmesiyle birlikte tüm donanım ayrıntılarıyla gündeme geldi. Türkiye’de de yakından takip edilen Realme markasının bu yeni telefonu, performans ve pil dengesini merkeze alan bir orta-üst segment stratejisiyle konumlanıyor. Sızıntı niteliğindeki bilgiler, cihazın donanım tarafında iddialı bir çizgi izlediğini gösteriyor.

Ekran ve performans tarafı

Realme 16, 6,78 inç büyüklüğünde 1.5K çözünürlüklü AMOLED ekranla geliyor. 120 Hz yenileme hızı sunan panel, yüksek parlaklık değeriyle günlük kullanımda ve multimedya deneyiminde öne çıkmayı hedefliyor. Telefonun kalbinde Snapdragon 8s Gen 4 işlemci yer alırken, 12 GB RAM ve 256 GB ile 512 GB arasında değişen depolama seçenekleri bulunuyor.

Kamera donanımı

Arka bölümde 50 megapiksel ana kameranın yer aldığı üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Ön tarafta ise 32 megapiksellik bir selfie kamerası konumlandırılmış durumda. Bu yapı, Realme 16’nın fotoğraf ve video tarafında dengeli bir kullanım sunmayı amaçladığını ortaya koyuyor.

Batarya, yazılım ve tasarım

Cihazın öne çıkan unsurlarından biri 6.500 mAh kapasiteli bataryası ve 80W hızlı şarj desteği. IP65 sertifikasıyla toz ve suya karşı koruma sunan model, ince metal çerçeveyle tasarlanmış. Android 16 tabanlı Realme UI 7 arayüzüyle çalışacak olan telefonun, farklı renk seçenekleriyle satışa çıkması bekleniyor.