Realme'nin Türkiye'de ürettiği yerli akıllı telefon yakında satışa çıkıyor

Akıllı telefon üreticileri Türkiye'deki varlıklarını güçlendirmeye devam ediyor. Samsung, OPPO ve Xiaomi bu alanda başı çeken şirketler arasında. Zira her üç şirket de Türkiye'de üretim konusunda emin adımlar atıyor. Hatta Çinli üretici Xiaomi Mart'ın son günlerinde fabrikanın açılışını gerçekleştirmiş ve ilk üretilen akıllı telefonu da göstermişti. Şimdi ise benzer bir durum Realme için de geçerli.

Yerli üretim realme C21'in 6.5 inç geniş ekranıyla her şey daha net, daha keyifli. realme C21 çok yakında satışta 💛 pic.twitter.com/m2vBG2Vslq

— realme Türkiye (@realmeturkey) May 22, 2021

Şirket, bir süredir devam eden söylentilerin ardından 'yerli telefon' açıklaması yapmıştı. Son atılan tweet ile birlikte Türkiye'de üretilecek ilk Realme akıllı telefonun C21 olduğu netleşti.

Realme C21 teknik özellikler

6.5 inç'lik 720 x 1600 piksel IPS LCD ekran

MediaTek Helio G35 yonga seti

3 GB / 4 GB RAM seçenekleri

13 MP + 2 MP + 2 MP arka kamera

5000 mAh kapasitede batarya

Parmak izi okuyucu

Genel anlamda bakıldığında RealmeC21'in 6.5 inç'lik ekranında 720 x 1600 piksel çözünürlükte görüntüler oluşturulabiliyor. MediaTek'in Helio G35 yonga setinin sunulduğu bu modelde, 3 GB ve 4 GB olmak üzere iki farklı RAM opsiyonu sunuluyor. Ayrıca 10 Watt hızlı şarj destekli 5000 mAh kapasitede bir batarya ya da yer veriliyor.

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Türkiye'de üretim ağının kuvvetlenmesiyle birlikte şirketlerin yatırımlarını fazlalaştıracağı ve bununla birlikte yerli telefon sayısının da artacağı aşikar.

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