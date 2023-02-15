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Teknoloji

Reddit 2023'ün ikinci yarısında halka arz hedefliyor

Sosyal medya platformu Reddit tarafından yapılan açıklamaya göre platform, 2023 yılının ikinci yarısında halka açılmayı planlıyor. Platform, sosyal medyanın da gelişimiyle beraber kaydettiği ilerleme ile adından söz ettirmişti.

11:58 . 15/02/2023 Çarşamba
Reuters
Reddit'ten halka arz hamlesi

Reddit'ten halka arz hamlesi

Son dönemde popülerliği giderek artan ve adından söz ettirmeye başlayan sosyal medya platformu Reddit, 2023 yılının sonlarında halka arz hedefliyor.


Yayımlanan raporda, Reddit ve muhtelif firmalar da dahil olmak üzere, piyasa koşulları iyileştiğinde çıkışlarına hazırlanmak için halka arz evraklarını güncel tuttukları da eklendi.


Yüksek büyüme hızına sahip teknoloji hisselerindeki satışlar ve sermaye piyasalarındaki oynaklık yatırımcı duyarlılığını bozarken, halka arz piyasası geçen yıl birkaç yüksek profilli listelemeyle fiilen durma noktasına gelmişti.


Aralık 2021'de Reddit, şirketin, borsa çılgınlığı sırasında yatırımcılar için başvurulacak yer haline gelmesinin ardından, ABD menkul kıymetler düzenleyicisine halka arz için başvuruda bulunmuştu.


#Reddit
#sosyal medya
#platform
#halka arz
2 saat önce
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Reddit 2023'ün ikinci yarısında halka arz hedefliyor
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