Samsung Galaxy A80 için güncelleme yayınlandı

Akıllı telefonların güncellenmesi konusunda yeni bir strateji benimseyen Samsung, artık çok daha sık aralıklarla yeni sürümleri kullanıcılara açıyor. Bu kapsamda son olarak Galaxy A80 için de beklenen güncelleme yayınlanmış durumda.

Galaxy A80 için yayınlanan güncellemenin tüm kullanıcılara ulaşması ise biraz zaman alacak gibi görünüyor.

Güncelleme hangi yenilikleri getiriyor?

Genel hatlarıyla bakıldığında Galaxy A80 için sunulan güncelleme bir dizi güvenlik açığını ortadan kaldırdığı gibi aynı zamanda irili ufaklı yenilikler de getiriyor. Tabii bu noktada Temmuz 2021 güvenlik güncellemesini de hesaba katmak gerekiyor. Geçen ay bu güncellemeyi de sunan Samsung, A805FXXS6DUG3 sürüm numarasıyla onaylanmış durumda.

Böylece bundan 2 yıl önce satışa sunulan Galaxy A80 için büyük Android güncellemeleri gelmeye devam ediyor. Geçen sene Android 10 güncellemesinin yayınlanmasının ardından Galaxy A80 için bu yıl da Android 11 hayata geçti.

REKLAM

Yeni güncellemenin tüm kullanıcılara ulaşması ise birkaç ay alacak gibi görünüyor.