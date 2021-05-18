Samsung Galaxy Note 10 için güncelleme yayınlandı

Samsung, eski cihazlar için güncelleme yayınlamaya devam ediyor. Galaxy S10 ailesinin yeni sürüme yükseltilmesinin ardından sırada Galaxy Note 10 ailesi var.

N97xxXXU7FUE3 sürüm numaralı güncelleme, güvenlik; hızlı paylaşım ve kamerayla ilgili bir dizi iyileştirme içeriyor. Özellikle Mayıs 2021 güvenlik yamasının da gelmesiyle birlikte mobil işletim sisteminde karşılaşılan birçok hata ortadan kalkıyor.

Bu yeni sürümle birlikte One UI arayüzü de güncelleniyor.

Yeni özellikler, ek güvenlik ve güncellenen arayüz

Güney Koreli şirket esasında uzunca bir süredir eski modelleri güncellemek adına planlamalar yapıyor. Galaxy S10e ve Galaxy S10 Plus bu noktada büyük önem taşıyan telefonlar. Böylece kullanıcılar hem güncel özelliklerden yararlanabiliyor hem de güvenlik tarafında oluşabilecek problemlerin önüne geçmiş oluyor. Tabii Samsung'un OneUI arayüzünün de yenilendiğini unutmamak gerekiyor.

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Yeni sürümü yüklemek isteyenler, Ayarlar / Yazılım Güncelleme kısmı üzerinden işlemi gerçekleştirebilirler.

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