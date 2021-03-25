Samsung Galaxy Note 9 için kritik güvenlik güncellemesi yayınlandı

Samsung, bir süredir eski akıllı telefonları güncelleyerek güvenliksorunlarını ortadan kaldırmak için çalışmalar yapıyor. Hatta bu kapsamda geçtiğimiz ay bir duyuru yapılmış ve Android tarafında güncelleme takviminin değişeceğini bildirilmişti. Böylece artık Galaxy S ya da Galaxy Note serisine ek olarak Galaxy A, Galaxy Z ve Galaxy M serisi modeller de hızlıca güncellenen telefonlar arasında yerini alıyor. Yani aslına bakılırsa Güney Koreli şirket 130 farklı model için artık 4 yıllık bir güncelleme sistemi başlatıyor.

Samsung'un Galaxy Note 9 güncellemesi, toplamda 16 farklı güvenlik açığını ortadan kaldırıyor.

16 farklı güvenlik sorununu ortadan kaldırıyor

Son olarak yapılan duyuruyla birlikte Galaxy Note 9 için güvenlik güncelleştirmesi yayınlandığı duyuruldu. İlk etapta şirketin anavatanında kullanıcılara dağıtılan bu yeni sürüm, daha sonrasında tüm dünyaya yayılacak gibi görünüyor.

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N960NKSU3FUC1 isimli güncelleme, 'güvenlik' tarafında toplamda 16 farklı güvenlik açığını ortadan kaldırıyor.

Yani aslında bu güncelleme genele yayınlandığında yeni sürüme geçmek şart.

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