Teknoloji Samsung Galaxy S21 FE hakkında yeni bir açıklama geldi
MOBİL

Samsung Galaxy S21 FE hakkında yeni bir açıklama geldi

Güney Koreli Samsung, bir süredir beklenen fakat 'erteleme' haberleriyle sıkça gündeme gelen Galaxy S21 FE hakkında yeni açıklama yaptı. Şirket, bu modelin çıkıp çıkmayacağının henüz belli olmadığını duyurdu.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Samsung Galaxy S21 FE hakkında yeni bir açıklama geldi
Samsung

Küresel çaptaki çip krizi, akıllı telefon üreticilerinden otomobil üreticilerine kadar birçok farklı sektörü derinden etkiliyor. Durum böyle olunca şirketler bazı modellerde üretimi sonlandırma kararı alabiliyor. Galaxy S21 FE konusu ise uzun süredir belirsiz. Son olarak Samsung da yeni bir açıklama yaptı.

Üretimin ertelenip ertelenmeyeceği belli değil.

Samsung, devam eden söylentilerle birlikte Galaxy S21 FE konusunda henüz üretimin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine karar vermediklerini duyurdu. Yani aslında birçok farklı kaynakta geçen 'üretim erteleniyor' konusu şu anda tam olarak net değil.

Galaxy S21 Fan Edition, tepe seviyesi özellikleri düşük fiyatla bir arada sunan Galaxy S20 FE'nin devamı olarak gelmesi planlanıyordu. Mevcut sürüm, Snapdragon 888 ve 8 GB RAM ile Geekbench testlerinde göründü.

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