Teknoloji Samsung Galaxy S21de microSD kart yuvası yer almayabilir
MOBİL

Samsung Galaxy S21'de microSD kart yuvası yer almayabilir

Samsung'un birkaç hafta içinde tanıtacağı yeni nesil Galaxy S21 modeline ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak harici bir depolama için microSD kart yuvasının sunulmayacağı söyleniyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Samsung Galaxy S21
Samsung Galaxy S21

Samsung, 14 Ocak'ta düzenleyeceği Unpacked etkinliğiyle yeni nesil Galaxy ürünlerini duyuracak. Organizasyonla ilgili en çok merak edilenlerin başında ise Galaxy S21 geliyor. Güney Koreli şirketin yeni tepe seviyesi modeliyle ilgili birçok farklı sızıntı var. Hatta son olarak telefonda microSD kart yuvası olmayacağı da belirtilenler arasında.

Aslında şirket Galaxy S serisinin hemen her modelinde microSD kart yuvasına yer veriyor. İlk kez, bundan 6 sene önce çıkan Galaxy S6'da kart yuvasını kaldıran Samsung, Galaxy S21'dede benzer bir strateji izleyebilir.

Samsung Galaxy S21'in kutu içeriğinden şarj aleti çıkarılacağının haberlerinin ardından bu kez de microSD yuvasına yer verilmeyeceği gündeme geldi.

microSD kart yuvasının kaldırılmasının iki sebebi olabilir

Hatta yeni modelin depolamasıyla alakalı iki farklı öngörü üzerinde de duruluyor. Eğer microSD kart yuvası kaldırılıyorsa bunun ilk sebebi UFS flash belleğin hızlı yapısı. Yani microSD kartların dahili depolama birimine oranla çok daha yavaş çalışıyor olması kilit nokta. Ek olarak USB Type-C'nin de harici depolama için kullanılabiliyor olması ikinci seçenek. En düşük kapasiteli modelin 128 GB depolama alanı sunması bekleniyor.

Bu arada Samsung'un GalaxyNote ailesinin klasik üyesi S-Pen ile alakalı bir gelişme de var. Samsung artık bu desteği Galaxy S serisi için de hayata geçiriyor.

Samsung ekran altı kamera sistemi üzerinde çalışıyor
TEKNOLOJİ
Samsung ekran altı kamera sistemi üzerinde çalışıyor

Samsung akıllı telefon kiralama hizmeti başlattı
TEKNOLOJİ
Samsung akıllı telefon kiralama hizmeti başlattı

Bu arada Samsung'un Galaxy S21 ile birlikte kutudan şarj aletini kaldıracağı da biliniyor. Ancak bu noktada bölge bazlı bir çalışma yapılacağı ve bazı ülkelerdeki satışlara aynı şekilde tamkutuiçeriğiyle devam edeceği öngörülüyor.

Samsung da telefonların kutu içeriğinden kulaklık ve şarj aletini kaldırıyor
TEKNOLOJİ
Samsung da telefonların kutu içeriğinden kulaklık ve şarj aletini kaldırıyor

Samsung'dan 600 MP çözünürlükte kameraya sahip akıllı telefon
TEKNOLOJİ
Samsung'dan 600 MP çözünürlükte kameraya sahip akıllı telefon

Samsung kablosuz şarj cihazı için patent aldı
TEKNOLOJİ
Samsung kablosuz şarj cihazı için patent aldı
Abone Ol Google News
Tekrar dikmezsen neslini kazıyacağız

"Tekrar dikmezsen neslini kazıyacağız''

​Dağın tepesinde kayalıkların arasından çıkan ağaç.
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

​2020 enflasyonu yüzde 14,60.
Başörtülü hakimleri hedef alan CHPli Sağlardan soruşturma tepkisi: Düşünce özgürlüğünden rahatsızlar

"Seni süründürürüm"

"Seni süründürürüm"

​Kısıtlamayı ihlal eden kadın, gazeteciyi tehdit etti.

Ağrı'da<br>4 yaşındaki minik Leyla'yı katletmişti

Ağrı'da
4 yaşındaki minik Leyla'yı katletmişti

​Amcasının tahliye kararına itiraz reddedildi.
Rize için kritik plan

Rize için kritik plan

​İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlandı.
'Bollywood<br>gibi yavaş'

'Bollywood
gibi yavaş'

Fransa'nın aşı kampanyasındaki yavaşlığı alay konusu oldu.
2021'in ilk iş günü

2021'in ilk iş günü

80 saatlik ​kısıtlama kalktı vatandaş yollara çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.