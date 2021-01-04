Samsung Galaxy S21'de microSD kart yuvası yer almayabilir

Samsung, 14 Ocak'ta düzenleyeceği Unpacked etkinliğiyle yeni nesil Galaxy ürünlerini duyuracak. Organizasyonla ilgili en çok merak edilenlerin başında ise Galaxy S21 geliyor. Güney Koreli şirketin yeni tepe seviyesi modeliyle ilgili birçok farklı sızıntı var. Hatta son olarak telefonda microSD kart yuvası olmayacağı da belirtilenler arasında.

Aslında şirket Galaxy S serisinin hemen her modelinde microSD kart yuvasına yer veriyor. İlk kez, bundan 6 sene önce çıkan Galaxy S6'da kart yuvasını kaldıran Samsung, Galaxy S21'dede benzer bir strateji izleyebilir.

Samsung Galaxy S21'in kutu içeriğinden şarj aleti çıkarılacağının haberlerinin ardından bu kez de microSD yuvasına yer verilmeyeceği gündeme geldi.

microSD kart yuvasının kaldırılmasının iki sebebi olabilir

Hatta yeni modelin depolamasıyla alakalı iki farklı öngörü üzerinde de duruluyor. Eğer microSD kart yuvası kaldırılıyorsa bunun ilk sebebi UFS flash belleğin hızlı yapısı. Yani microSD kartların dahili depolama birimine oranla çok daha yavaş çalışıyor olması kilit nokta. Ek olarak USB Type-C'nin de harici depolama için kullanılabiliyor olması ikinci seçenek. En düşük kapasiteli modelin 128 GB depolama alanı sunması bekleniyor.

REKLAM

Bu arada Samsung'un GalaxyNote ailesinin klasik üyesi S-Pen ile alakalı bir gelişme de var. Samsung artık bu desteği Galaxy S serisi için de hayata geçiriyor.

TEKNOLOJİ Samsung ekran altı kamera sistemi üzerinde çalışıyor

TEKNOLOJİ Samsung akıllı telefon kiralama hizmeti başlattı

Bu arada Samsung'un Galaxy S21 ile birlikte kutudan şarj aletini kaldıracağı da biliniyor. Ancak bu noktada bölge bazlı bir çalışma yapılacağı ve bazı ülkelerdeki satışlara aynı şekilde tamkutuiçeriğiyle devam edeceği öngörülüyor.

TEKNOLOJİ Samsung da telefonların kutu içeriğinden kulaklık ve şarj aletini kaldırıyor

TEKNOLOJİ Samsung'dan 600 MP çözünürlükte kameraya sahip akıllı telefon