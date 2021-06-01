Samsung Galaxy S21'de yaşanan kamera hatalarıyla ilgili güncelleme hazırlanıyor

Samsung, Galaxy S21'de karşılaşılan çeşitli problemleri ortadan kaldırmak için birkaç gün önce yeni güncelleme yayınladı. Bu yeni paket yaşanan bazı sıkıntıları çözerken kamerada karşılaşılan problemleri gidermedi. Dolayısıyla bazı kullanıcılar kamera tarafında özellikle yakınlaştırma sırasında sorun olduğunu belirtiyor.

Samsung, Galaxy S21 ailesinde yaşanan kamera problemlerinden haberdar olduğunu ve yakında konuya ilişkin güncelleme yayınlanacağını duyurdu.

Yani aslında bir nesneyi fotoğraflamak ya da videoya kaydetmek için yakınlaştırma yapıldığında arayüz yavaşlayıp takılabiliyor. Hatta kimi zaman kamera uygulaması kendiliğinden kapanabiliyor.

Kullanıcılar hem birçok farklı forumda hem de Samsung'un doğrudan resmi desteksayfalarında şikayetleri dile getirmiş durumdalar. Tabii Güney Korelişirket de sorunun farkında ve güncelleme için hazırlıklar devam ediyor. Hatta Haziran'da bu problemi ortadan kaldıran yeni sürümün yayınlanması kuvvetle muhtemel.

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Samsung tarafından konuyla alakalı yapılan bir açıklama da var. Şöyle ki:

Kamerada belirli bir eylem için yeterli bellek ya da sistem kaynağı olmadığında portre modu da dahil olmak üzere kamera modlarında çeşitli problemler meydana geldiğini onaylıyoruz.

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