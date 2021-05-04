Bundan tam 4 yıl önce çıkan Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus için güncelleme desteği sona erdi. Yani bu da artık her iki modelin de yazılımsal olarak hiçbir şekilde yenilenmeyeceği anlamına geliyor. Buna güvenlik tarafı da dahil. Ek olarak Galaxy S8 Lite ve Galaxy S8 Active için güncelleme desteğinin kısa süre de olsa devam edeceği belirtiliyor.

Mayıs 2021 itibariyle son güncellemesini alacak olan telefonlar, daha sonrasında güvenlik açıklarıyla baş başa kalabilir. Evet; isteyen kişiler telefonları bu şekilde kullanmaya devam edebilir. Ama her ihtimale ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı artık yeni modellere terfi etmekte yarar var.

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Samsung bir süredir Androidcihazları için yeni bir güncelleme takvimi üzerinde mesai harcıyor. Hatta Şubat'ta yapılan açıklamayla birlikte 130 farklı cihaz için 4 yıllık güncelleme taahhüt edildiği de açıklanmıştı.

TEKNOLOJİ Samsung 130 farklı cihaz için 4 yıllık güncelleme taahhüt ediyor