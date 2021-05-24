Samsung Galaxy Z Fold 3'te fiziksel düğmeler tamamen kaldırılabilir

Katlanabilir ekran konusunda Samsung Galaxy Fold ve Galaxy Z Fold 2 arasında kullanıcı deneyiminde büyük bir sıçrama oldu. Cihazın ön kapağındaki küçük ekranın kontrol etmeyi zorlaştıran çerçeveler yerine ikinci modelde kullanıcı dostu bir yapıya geçildi.

Samsung Galaxy Fold 3'de tamamen dokunmatik tuş yapısına geçilebilir.

Güney Koreli şirket son olarak Galaxy Z Fold Squeeze Gesture isimli yeni bir patent aldı. Bazı kişiler, katlandığında telefonun yan tarafındaki düğmeleri kullanmakta zorlanabileceğinden, yeni patent herhangi bir düğmeye basmanın yerine jestlerle kontrol sağlıyor. Ayrıca bu sistemde hangi görevleri gerçekleştireceği konusu da tamamen kullanıcıya bırakılıyor.

Çeşitli söylentiler arasında daha az fark edilebilir bir kıvrım çizgisi, periskop kamera ve su koruması geliyor. Alınan patent, Samsung'un buyılkimodelde fiziksel düğmeleri tamamen ortadan kaldırabileceği anlamını taşıyor.

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