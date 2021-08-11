Samsung Unpacked 2021'de hangi ürünler tanıtıldı?

Güney Koreli üretici Samsung, uzun süredir beklenen Unpacked 2021 etkinliğini bugün Türkiye saatiyle 17:00'de başlayan canlı yayınla gerçekleştirdi. Bununla birlikte, Galaxy Z Flip 3 başta olmak üzere Galaxy Z Fold 3, Galaxy Watch 4 ve Galaxy Buds 2'nin tanıtımları gerçekleştirildi. Böylece ürünlerin tüm detayları netleşti.

Katlanabilir yapıdaki akıllı telefonların sayısı her geçen gün artarken yapılan araştırmalar 2020'ye göre bu pazarın yüzde 113 oranında büyüdüğünü gösteriyor. Doğal olarak Samsung'un bu alana yönelik özel ürünler geliştiriyor olması pek de sürpriz değil.

Hem Galaxy Flip 3 hem de Galaxy Fold 3, 5G özelliğine sahip. Her iki modelde de rahatlıkla tahmin edilebileceği üzere Corning Gorilla Glass Victus koruma yer alıyor. IPX8 sertifikasının da yer verildiği katlanabilir modeller, bu sayede eskiye oranla yüzde 80 oranında daha dayanıklı.

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Samsung Flip 3 epey dikkat çekici özelliklere sahip.

Galaxy Z Flip 3 5G, 6.7 inç'lik büyükçe bir ekran barındırıyor. Bu ekran 120 Hz tarama hızına sahip. Öte yandan kapak ekranı olarak geçen 1.9 inç'lik ekran ise bir dizi kontrolü gerçekleştirmeyi sağlıyor. Ayrıca dikkat çekici detaylardan biri ise ince yapısı.

Samsung Galaxy Fold 3 5G de yine bir dizi önemli yenilik sunuyor.

Galaxy Z Fold 3 5G modelinde kapalı konumdayken 6.2 inç'lik ekran yer alıyor. Ancak ekran açıldığında boyut 7.6 inç'e çıkıyor. AMOLED Dynamic 2x panel ve 120 Hz ekran desteği de ayrıntılar arasında. Kameranın ekran altı teknolojisiyle gizleniyor olması da dikkat çekici.

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Galaxy Watch 4 de iki farklı modelle çıkış yapıyor.

Tanıtılan ürünlerden bir diğeri ise Galaxy Watch 4. Bu seride bir de Classic olarak isimlendirilen ikinci bir model var. Öne çıkan özelliklerin arasında sensör yer alıyor. Üç bir arada sensörün kullanıldığı yapı Samsung tarafından BioActive Sensor olarak isimlendiriliyor. Böylece sensör tek başına hem elektriksel ve optik kalp hem de biyoelektrik sensörü barındırıyor. Bu sayede metabolizmayla alakalı çok detaylı bilgi sahibi olunabiliyor.

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